Chiellini le comió la tostada a Jordi Alba en la tanda de penaltis. ABBAABBAAB lo habría evitado

Las tandas de penaltis son emocionantes, pero angustiosas. Son un suplicio que convierten a cualquier afición en un manojo de nervios. Y a los mismos jugadores, traicionando incluso a los más hábiles. Lo cierto es que tienen motivos para acobardarse de ellas, porque pese a existir una ciencia detrás de los lanzamientos, también hay un punto importante de suerte. Sí, sabemos que quien dispara primero tiene una ventaja considerable para ganar, pero eso lo decide, al final, una moneda al aire.

Es por ello que la tanda de penaltis tradicional que todos conocemos es considerada por muchos como un procedimiento injusto (y poco deportivo) para resolver una competición. Distintos jugadores y entrenadores han manifestado durante años su rechazo al sistema. Christian Karembeau, tras la tanda de penaltis entre Francia y Portugal en los cuartos de final de la Eurocopa de 1996 y a pesar de que ganó Francia, afirmó: “Es cargar una bala en la cámara de una pistola y apretar el gatillo. Alguien recibirá la bala, lo sabes. ¿Justo? Justicia no es la cuestión”.

Y un ejemplo perfecto lo encontramos en el partido de anoche en el que España e Italia se disputaban la semifinal de la Eurocopa. Y en lo que sucedió durante el sorteo previo entre ambos capitanes de la Roja y la Azzurra, Jordi Alba y Giorgio Chiellini. Pocos saben qué ocurrió realmente y qué palabras cruzaron con los árbitros, pero lo que sí podemos sacar en claro es que ambos sabían que ese instante, el lanzamiento de la moneda, iba a tener mucho que ver con el resultado final del partido. Y se lo mostraron a millones de espectadores con sus actuaciones.

The penalty shootout was over before it began. Italy had this wrapped up. pic.twitter.com/KlWw2N1fQK