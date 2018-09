La dulce vida en la Costa del Sol: así viven los actores internacionales cuando ruedan en España

Cada vez más producciones internacionales pasan por España para rodar aquí sus series o películas. Eso supone la llegada de actores internacionales que puede que nunca hayan estado nunca antes en el país (o que sí lo hayan hecho pero tampoco lo conozcan a fondo) y que también necesitan encontrar algo a lo que dedicar el tiempo libre para que no todo sea trabajar y trabajar.

La aprobación de una serie de incentivos fiscales en 2014 provocó ese aumento del interés en rodar en España, siendo especialmente popular el caso de 'Juego de Tronos', aunque otros superproducciones como 'Wonder Woman' o 'Tomorrowland' también visitaron nuestro país para aprovecharse de ello y de la gran variedad de escenarios que ofrece su geografía.

Sin embargo, el caso que nos interesa ahora es el de ‘Snatch’, la adaptación televisiva de la popular película de Guy Ritchie que ha rodado íntegramente su segunda temporada en España. Los mafiosos británicos visitan la Costa del Sol en una nueva aventura en la que tendrán que lidiar con otro tipo de enemigos.

Eso ha traído a España a actores como Rupert Grint, Luke Pasqualino, Lucien Laviscount, Dougray Scott, Tamer Hassan, Phoebe Dyvenor y Juliet Aubrey y Sony quedó tan satisfecha con el resultado que no dudó en anunciar su renovación por una tercera temporada antes de que acabasen las grabaciones en Málaga. Con todos ellos tuvimos la ocasión de charlar para responder a la pregunta de qué hacen en su tiempo libre los actores internacionales cuando ruedan en España

Los viajes de Rupert Grint y la escasa interacción con los actores españoles

Luke Pasqualino con Rupert Grint y Tamer Hassan

Grint, al que muchos aún asocian a su interpretación de Ron Weasley en la saga Harry Potter, nos sorprende con una confesión diciendo que se siente mayor -cumplió 30 años el pasado mes de agosto- y que no es capaz de mantener el ritmo de Pasqualino y Laviscount, los más fiesteros del grupo, aunque “ha habido noches divertidas. Málaga es genial, es muy divertida”. Además, optó por visitar otros lugares de la geografía española:

Nunca había pasado mucho tiempo en España. He estado por todas partes, he visitado Ronda, Granada y algunos pueblos pequeños. También he pasado alguna noche en Barcelona y Madrid. Me encanta España.

Además, fue el único que interactuó realmente con alguno de los actores españoles con los que tuvimos la ocasión de charlar fuera del rodaje, en concreto con Jordi Vilches –Úrsula Corberó llegó a afirmar que “la verdad es que no hemos salido con ninguno”-, que comentó lo siguiente sobre la ocasión en la que estuvieron juntos por Málaga:

Yo estuve un día con él y el pobre va con gafas y tapado, pero la gente se entera y tiene que ser muy pesado soportar todo eso.

Las visitas de amigos y familiares

Lucien Laviscount y Luke Pasqualino en el rodaje de 'Snatch'

Los veteranos de la serie optaron por fortalecer los lazos entre ellos, incluso Laviscount lo confirma por mucho que él reconoció que se mudó alejado del resto para pasar tiempo con su hermano. Y es que la mayoría echaba mucho de menos a sus familiares en los meses que pasaron en España rodando, aunque Dynevor reconoció lo siguiente:

Mi familia y mis amigos siempre buscan una excusa para venir a verme, así que los tengo aquí cada pocas semanas. A mi madre le encanta estar aquí.

Los hijos de Aubrey también la visitaron en un par de ocasiones y ella hizo lo mismo con pequeñas escapadas, pero la actriz tenía establecida una rutina para empezar los días que respetaba siempre que le era posible:

Me despierto, exprimo mis naranjas, hago un poco de yoga, voy a correr a la playa y nado en el mar. Y luego a trabajar.

Sus lugares favoritos y el golf

Por su parte, Dynevor aclaró que lo que más habitual por las tardes era “sentarnos en la playa y beber vino”, algo que choca con el espíritu más activo de Scott por conocer la ciudad, especialmente un par de lugares que recuerdo con especial aprecio:

En mi tiempo libre camino, Málaga es una ciudad preciosa para caminar. También leo y de vez en cuando vuelvo a Londres. He jugado a golf un par de veces, ido a restaurantes. La comida es genial y la catedral es bastante espectacular. También me gustaron las ruinas y El Pimpi, a todos les gusta ese restaurante. También el Tropicana en la playa.

No obstante, el actor aclara que por las noches se queda en casa y “dejó la fiesta para los demás”, aunque por el día sí compartió algún momento fuera del set con Pasqualino para jugar al golf, una de sus grandes pasiones. Este último confesó que “Dougray es un gran golfista pero no voy a reconocer que os lo he dicho”.

La necesidad de pasárselo bien y las bromas entre ellos

Juliet Aubrey, Phoebe Dyvenor, Luke Pasqualino, Tamer Hassan y Rupert Grint en una pausa del rodaje

Laviscount recuerda que Aubrey “es un poco la madre para todos” en el rodaje, pero que también sabía divertirse y defendió la importancia de pasárselo bien: “Creo que es importante salir un poco para disfrutar, así vuelves mucho más feliz al trabajo”.

Eso sí, los buenos ratos no se limitaban a actividades fuera del set, ya que también hubo tiempo para alguna pequeña broma. Laviscount destacó especialmente una que hizo a Kevin Connolly, recordado por su participación en la televisiva ‘Entourage’ y que se ha ocupado de dirigir varios episodios de la segunda temporada de ‘Snatch’. Así nos lo contó:

Él vivía en la zona y se movía en moto, va en ella a todas partes, aunque esté al lado. Una vez estábamos fuera comiendo y decidí coger tres rollos de papel higiénico y enrollar su moto con ellos. Luego me senté con él y le dijese que se imaginara que alguien hacía eso y él dijo que le daría igual, se montaría en ella. Fuimos fuera y al acabar de comer Kevin ya estaba montado en ella...

Pasqualino lamentaba no haber participado en la broma y recordaba cómicamente que hubo restos de papel higiénico en la moto durante tres semanas. Con todo, se trataba de bromas sanas que nunca enturbiaron la buena relación entre todos ellos, tal y como apuntó Hassan:

Cuando acaba el trabajo y salimos juntos, comemos juntos y nos preparamos juntos. Pensarías que en algún momento la relación va a colapsar, pero no ha sucedido.

Eso es algo que pude percibir durante el tiempo que pasé en el set, ya que todos comían lo mismo -incluidos los periodistas que estábamos allí de paso para las entrevistas- y no había separaciones extrañas en las mesas durante esas pausas. De hecho, también hubo un momento en el que alguno de los actores no estaba participando en la escena y estaban apartados juntos charlando de forma animada.

La buena relación entre los protagonistas y lo contentos que quedaron con España

Lucien Laviscount, Dougray Scott. Tamer Hassan y Rupert Grint con Jesús Atencia (en el centro), teniente de alcalde de Torre del Mar

Es cierto que en alguna ocasión buscaban su propio espacio para relajarse, ya que Pasqualino nos comentó que había jornadas de rodaje de hasta 10 horas, pero en general el buen clima en entre ellos era perceptible tanto cuando los veías juntos como cuando tenían que hablar de alguno de sus compañeros.

Donde no aprovecharon tan bien su tiempo es en el intento de aprender algo de español aprovechando los meses que estuvieron aquí y que gran parte del equipo técnico era nacional. La mayoría reconoció haberse quedado solamente con lo básico y Grint llegó a decir que “prefiero sí a yes”, aunque fue Aubrey la que aclaró que “estoy aprendiendo todo el español que puedo” e incluso llegó a pronunciar un par de frases en nuestro idioma.

Todos ellos han quedado encantados con España y les gustaría que la tercera temporada también se rodase en nuestro país. Laviscount sí que apuntó que le gustaba la idea inicial de haber rodado en Sudamérica y que estaría bien recuperarla, pero también sería feliz en España. Eso sí, el que mejor resumió lo contento que había quedado con España fue Hassan, que no dudó en decir lo siguiente:

Me gusta España más que cualquier otro lugar del mundo y he estado por todas partes. España se siente como estar en casa.

