"Llevamos diez días colapsados": así están viviendo los sanitarios españoles la lucha contra el coronavirus

"Tengo miedo a lo que me pueda encontrar mañana", cuenta A.R., médico en la UCI del Hospital Infanta Elena (Valdemoro, Madrid). Rozando los 8.000 casos de COVID-19 en España, con un incremento masivo en el último fin de semana, el personal sanitario se encuentra inmerso en una carrera contrarreloj ante una situación que comienza a poner a prueba el funcionamiento de muchos centros de la Comunidad de Madrid.

"Llevaremos colapsados diez días", añade. Fue este hospital uno de los primeros en recibir casos de coronavirus en España, a principios de marzo. Ella es uno de sus siete médicos en la UCI, quienes en la última semana han decidido doblar turnos de forma voluntaria, alcanzando las 80 horas semanales para tratar a unos enfermos cuyo diagnóstico puede variar en cuestión de horas.

"El principal problema de este virus es que la radiografía cambia rápidamente", relata C.G, enfermera en Urgencias del Hospital La Princesa, donde "todavía no hemos llegado a esa situación de saturación, pero sí es cierto que ahora todo lo que llega es coronavirus. Tenemos veinte camas y ya están llenas, con dos plantas nuevas de veinte camas cada una que ya están preparadas. Y que se llenarán también".

Sin espacio y sin especialistas

La situación en el hospital de Valdemoro ya es crítica, como relata A.R: "Ya no tenemos camas en la UCI. En urgencias hemos tenido a pacientes en los pasillos. Hubo un momento en que se llegaron a acabar los respiradores. Se habilitó una zona de cuidados intermedios para ubicar a los pacientes que necesitaban estar vigilados 24 horas".

Sus ocho camas para situaciones graves "están llenas desde prácticamente el primer día". Ante tal situación, la primera medida ha sido buscar una ampliación del espacio dedicado a los pacientes con coronavirus. "El lunes tendremos 23 camas más de UCI, pero creo que tampoco será suficiente", opina. Porque aunque se están habilitando nuevos espacios para los diagnosticados por COVID-19 que requieran de supervisión (solo los casos graves), habrá un momento en que no se podrán crear más.

"Las camas de observación se han añadido donde se ha podido. Pero la UCI tiene las camas que tiene, no se pueden crear", advierte C.G. En el caso del hospital de Valdemoro, A.R. es clara: "Ya hemos llegado al límite. No podemos incrementar más camas. El espacio es el que hay".

El Hospital La Princesa. (Luis García/Commons)

Hay otro problema que está empezando a encender las alarmas. Valdemoro está buscando a un personal especializado al que cuesta encontrar. "Al paciente que está grave solo lo podemos tratar nosotros. Hemos conseguido contratar sólo a una persona extra, no por motivos económicos, sino porque no encontramos el perfil. Yo he llamado a gente conocida, pero como cada hospital está reforzando no se puede encontrar a más médicos. Todos estamos en la misma situación", explica la médico.

En el caso de enfermería la situación es algo menos negra, pero también empieza a ser problemática. "Tenemos a mucha gente joven llegando estos días. Algunos recién licenciados. Lo dan todo, pero pueden ayudar en lo básico, si las cosas se complican no hay gente", relata M.M., enfermera. Ella es una de las sanitarias que recibieron a finales de la semana pasada una llamada de la Bolsa de Madrid para incorporarse de forma inmediata.

"Todos los hospitales están buscando personal. Muchos de ellos están pidiendo cero puntos para poder entrar. Eso antes se podía ver en verano con las vacaciones, pero no en esta época. Tampoco se contrataba a diez personas en un solo día", añade esta enfermera, que ha recibido llamadas de cuatro hospitales en dos días preguntando por su disponibilidad. "Se está barajando incluso que los residentes, que acaban en mayo, obtengan un mes y medio antes su certificado. Necesitamos gente que esté preparada para atender a estos pacientes, que no es fácil", añade A.R.

Además, la protección ante el virus supone un coste en tiempo muy importante que no debe olvidarse, como cuenta C.G:

Donde estábamos dos ahora somos tres. Pero ahora hay que protegerse y que ponerse de todo: la bata, doble guante, mascarilla, gafas y gorro. Antes de entrar, te mueves menos ligero, sudas, las narices peladas, las manos desgastadas, para quitarte todo necesitas a dos personas. Echamos todo en un cubo especial… Todo lleva mucho más tiempo, y eso afecta al tiempo también de los tratamientos. Con cada paciente tardas mucho más.

Sin preparación y sin material

El refuerzo de personal está llegando a todos los hospitales; sin embargo, ante la premura de la situación hay cierto descontrol y, sobre todo, muchas dudas.

"En otros hospitales se están preparando. Aquí no ha dado tiempo. Sobre la marcha te iban explicando. Hemos elaborado nosotros mismos los protocolos de actuación", expone A.R. "Nos han dado un taller, en este caso no nos han preparado muy bien. Yo viví el ébola. Nos prepararon, se creó una sala. Esto no tiene comparación. Estamos dando palos de ciego. Los protocolos se cambian de un día para otro", puntualiza C.G. "A mí me han dado una charla de cinco minutos de cómo ponerme y quitarme el EPI (equipo de protección individual) y realmente nadie sabe muy bien qué es lo que vamos a hacer", sentencia M.M.

(Víctor J Blanco/GTRES)

A pesar de la situación, señala A.R., "he sentido el apoyo de mis compañeros. Ninguno está obligado a hacer turnos extras, por mucho que esté pagado. Y mi equipo lo ha hecho porque ha querido. No he visto apoyo extra de arriba todavía, aunque espero que llegue". Un apoyo de compañeros que luchan cada día por hacer frente a una situación cada vez más insostenible y con el miedo a que el material agote.

"Si se acaba el material no se puede trabajar. Nunca se había pensado que algo podía terminarse, pero ahora sí lo empezamos a pensar. Antes usabas y tirabas la mascarilla cada vez que veías a un paciente, ahora usas la misma 24 horas, su máximo tiempo de caducidad", indica C.G., que especifica que el material está registrado y bajo constante vigilancia ante el miedo de que se terminen mascarillas o productos básicos.

Según A.R., en el hospital de Valdemoro se vive situación similar:

Hubo momentos en que las bombas para infundir medicamentos de sedación, material de protección individual… Prácticamente no quedaban. Tuvimos que reutilizar mascarillas para nosotros. Debo tener el coronavirus por toda la cara. Yo confío en mi inmunidad, pero tengo bastante asumido que lo terminaré cogiendo. Nunca había visto esto. Estamos preparados a nivel formativo, pero la falta de recursos es lo peor a lo que nos enfrentamos. Este ritmo de trabajo lo puedo aguantar un tiempo, pero no eternamente.

Para la médico, la sobresaturación de personas críticas "es uno de los mayores temores que tenemos. Espero que no llegue la situación de tener que elegir a quien le pongo un respirador porque no tenemos para todos".

A la falta de recursos hay que sumar otro factor: las ambulancias. "El principal colapso se está dando en el SUMMA. La semana pasada solo había dos ambulancias preparadas para estos casos. No sé si habrán habilitado más. El sistema estaba colapsado de llamadas. Yo he tenido que estar cuarenta minutos esperando. Y hasta que podías trasladar a un paciente a otro hospital porque el tuyo estaba lleno pasaban alrededor de seis horas. Y esto, dado el complicado cuadro médico, obligaba a quedarse con esta persona bloqueado, sin poder atender a otros pacientes", expone A.R.

Sin tiempo para otras enfermedades

Y no menos importante, el coronavirus presenta un problema paralelo: ha provocado que otras patologías estén quedando de lado. "Ahora todo son coronavirus, ¿pero qué va a pasar con el resto de enfermedades? ¿Accidentes, ictus, etc.? Siguen llegando", se pregunta A.R. La UCI tiene que seguir guardando un número camas para otras situaciones, que, lamentablemente, siguen ocurriendo.

También en C.G. plantea la misma idea, y advierte que otras consultas se están viendo afectadas, entre otros motivos por los recortes en la financiación de los centros:

Hay que dejar sitio para otros problemas: accidentes de tráfico, infartos, etc. Se han quitado cosas. La de trauma se ha quitado, las consultas que no corren prisa se han retrasado (...) El recorte de personal nos pasa factura. El hospital ha tenido que volver a abrir camas que había cerrado. Camas que si hubieran permanecido abiertas, como solían, ya estarían preparadas. Se ha hecho deprisa y corriendo, abrir plantas, buscar especialistas... Y más allá de los sanitarios. Los responsables de limpieza están doblando turnos.

La sala de urgencias colapsará en algún momento, añade, "pero sobre todo dependemos de la gente, de cómo se comporten estos días".

Quedarse en casa puede suponer una ayuda importante, según A.R: "Si el 5% de los contagiados se va a poner muy muy grave, cuanta más tasa de enfermos, más probabilidad de que podamos encontrarnos con una falta de material y que alguien fallezca por no haber más respiraderos o camas. Hay unas 400 camas en todas las UCI de Madrid y ya estamos al límite. Lo importante es contener, para que a la gente le dé tiempo a recuperarse. Quedarte en casa es evitar que esta cifra suba de forma descontrolada".

La foto de portada corresponde a un hospital de Brescia, Italia.

Imagen: Luca Bruno/AP