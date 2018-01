4 mujeres por cada 121 hombres: lo que los Globos de Oro dicen sobre la diversidad del cine

Los Globos de Oro de 2018 se han teñido de negro gracias al atuendo oscuro de todas las actrices asistentes salvo tres: Meryl Streep, Jessica Biel, Katherine Langford, Emma Watson o Catherine Zeta-Jones, entre muchas otras. Algunos actores como Hugh Jackman también se sumaron al all-black con sus trajes. El motivo, una extensión de la campaña #MeToo que protesta por el acoso sexual en Hollywood.

Con este contexto nos preguntamos qué dicen los Globos de Oro de la diversidad de Hollywood. Al menos en su variante más elemental, no solo de género sino también racial: ¿qué proporción de mujeres son nominadas y galardonadas respecto a los hombres? Y en las categorías que segregan por género, ¿qué porcentaje ocupan negros frente a blancos?

Con los datos que ofrecen la propia web de los Globos de Oro, así ha evolucionado la presencia de mujeres, latinos y negros a lo largo de los últimos veinticinco años, desde la edición de 1993.

La categoría de Mejor Dirección es una de las pocas donde compiten hombres y mujeres sin separación entre géneros. Los números son incontestables: en cada edición hay cinco candidatos finales. Eso supone que en los últimos veinticinco años ha habido un total de ciento veinticinco nominados, veinticinco de ellos ganadores finales. ¿Cuántas mujeres han logrado el galardón? Ninguna.

No es únicamente un caso de victorias finales: en el apartado de nominaciones tampoco hay apenas presencia femenina.

Natalie Portman tenía razón en la gala de este año, y no es cuestión de que se hayan alineado los astros en 2018: es lo de siempre.

Natalie Portman calls out the lack of female directing nominees at the #GoldenGlobes https://t.co/qbpaqpBahn pic.twitter.com/B6jP7Rul6E