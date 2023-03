Ganancias millonarias, pero con menos margen: qué hay tras las cifras de Mercadona y los supermercados en plena inflación

Los primeros versos de 'Lost in the Supermarket' de The Clash dicen "estoy perdido en el supermercado, ya no puedo comprar felizmente". Esa es la sensación que tiene la mayor parte de la sociedad española cada vez que va a hacer la compra por culpa del encarecimiento de los productos: según el INE, el precio de los alimentos ha aumentado un 16,6% en el último año.

Para contener este incremento de precios, el pasado mes de enero entró en vigor la bajada del IVA para determinados productos. De momento, no está surtiendo el efecto esperado. Además, los datos del INE señalan que la inflación se sitúa en el 6%. Sin embargo, en este contexto hay quienes están más contentos que los consumidores. Son las grandes cadenas de supermercados, algunas de las cuales han obtenido grandes beneficios en el último año.

Gastamos más que hace 20 años. Según el informe Tendencias del Consumidor 2022 elaborado por NielsenIQ, el gasto total en al cesta de la compra del año pasado alcanzó los 105.000 millones de euros, una cifra récord que se sitúa un 9,1% por encima de la del año anterior. Los datos del estudio, citados por Cinco Días, señalan que el gasto total es el doble que hace dos décadas.

El 'Big Three'. Por otro lado, el informe señala que la cesta de la compra se ha encarecido en el último año un 10%, lo cual ha provocado que los consumidores hayan buscado alternativas más baratas para poder llenar la nevera. Ello se ha traducido en un auge en la compra de marcas blancas, lo cual ha hecho aumentar la cuota de mercado de las grandes cadenas, siendo Mercadona, Carrefour y Lidl las que más han ganado en este sentido.

Buenas noticias para Mercadona. La distribuidora valenciana alcanzó un beneficio neto de 718 millones de euros, un 5,5% más que en 2021, y sus ventas crecieron un 11% hasta los 31.041 millones de euros, debido, principalmente, a la inflación. Así lo explicó el pasado martes Juan Roig, presidente de la firma, quien aseguró que la empresa nunca había dado "un salto tan grande en ventas".

Subida de precios para evitar un mal mayor. Roig, que cobró el año pasado 99 millones de euros (88 por beneficios y 11 por ser presidente de Mercadona), aseguró, sin embargo, que la empresa había intentado limitar al máximo la subida de precios. En este sentido, el máximo accionista de la firma reconoció que tienen razón aquellas personas que acusan a Mercadona de haber subido "una burrada" los precios, pero justificó ese incremento porque, de lo contrario "el desastre" generado en la cadena de producción hubiera sido "impresionante".

Carrefour también gana más. Paralelamente, la distribuidora francesa también ha cosechado resultados más que positivos en el último año. Según informó Europa Press, Carrefour obtuvo en 2022 1.348 millones de euros de beneficios netos, un 25,7% más que en 2021.

Francia, su principal mercado. Además, las ventas de la multinacional gala alcanzaron los 90.919 millones de euros, un 13,5% más que el año anterior. El 46,2% se llevaron a cabo en Francia, el 27,6% en el resto de Europa y el 26,2% en Latinoamérica. La razón principal de este incremento de la facturación fue la inflación.

Expectativas en Lidl. Por su parte, Lidl ha seguido la estela de Mercadona y Carrefour, obteniendo la tercera mayor cuota de mercado en 2022, según un informe publicado por Kantar el pasado mes de febrero. La firma, que aún no ha presentado los resultados de 2022, expresó su optimismo en diciembre del año pasado en cuanto a la evolución del negocio.

Crecimiento británico. Sí se sabe, por otro lado, que las cosas le están yendo bien en Gran Bretaña. Según informó The Guardian en noviembre del año pasado, Lidl comunicó que entre febrero de 2021 y febrero de 2022, los ingresos habían aumentado un 319%.

Los datos que completan el cuadro. Por otro lado, si bien es cierto que el actual contexto económico (especialmente la inflación) ha contribuido al incremento de los beneficios de las grandes distribuidoras, también lo es que la contabilidad de estas firmas se ha visto resentida en otros aspectos. Por ejemplo, Mercadona obtuvo un aumento del 10% del resultado de explotación, sin embargo, el beneficio de explotación dividido entre los ingresos fue del 3,24%, algo inferior al del año pasado.

La letra pequeña. Además, el margen de rentabilidad de la compañía también se redujo a uno de sus niveles más bajos de su historia. La firma incluso tuvo numerosos problemas con sus proveedores, según Juan Roig. Asimismo, el presidente de Mercadona afirmó que la empresa subió un 12% los precios de coste a sus proveedores, mientras que incrementó un 10% los precios al público, en su esfuerzo por no encarecer la cesta de la compra.

A río revuelto. Al igual que las petroleras, las grandes cadenas de supermercados están obteniendo beneficios en un contexto muy complicado para la gran mayoría de la población. Hay gente que se encuentra con verdaderas dificultades para llenar el carro de la compra, lo cual ha llevado al gobierno francés a pactar con las grandes distribuidoras un tope de precios y crear una cesta de la compra.

¿Qué hacer? En España, el debate sobre topar los precios de los alimentos sigue abierto. La parte morada del Gobierno de coalición está a favor de bonificar la cesta de la compra, sin embargo, el PSOE no parece estar por la labor. El PP, por otro lado, ha mostrado su desacuerdo con esa medida. Por su parte, algunos empresarios del sector han dejado clara su postura. Tal es el caso de Juan Roig, quien calificó de “brindis al sol” un tope de precios a los alimentos.

Y mientras el debate continúa, las grandes operadoras siguen facturando millones de euros. La población, mientras tanto, permanece perdida entre los precios del supermercado.

Imagen: iStock

