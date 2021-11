De 0,4€ a 164€: lo que la vertiginosa inflación de las entradas de Disneyland cuenta sobre su éxito

Disneyland abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Desde entonces, se ha convertido en sinónimo de turismo, regalos y viajes y para qué vamos a engañarnos, también de estatus. No todas las familias van a Disneyland ni pueden permitírselo, y más aún cuando su precio no ha dejado de subir desde su inauguración en aquel año. Pero Disney también es sinónimo de infancia, diversión, espectáculo. Y al público le encanta. Parece ya algo intrínseco de la sociedad contemporánea y todo lo que rodea a la franquicia era y seguirá siendo popular, hagan lo que hagan y pase lo que pase.

Esta locura por la compañía del ratón de orejas negras y nariz vistosa no deja de crecer, ahora con la adquisición de más franquicias (Marvel, Star Wars, Pixar…) que sólo hacen que aunar más fanáticos entre sus líneas. Más y más gente que consume su contenido.

Pero lo de sus parques temáticos se está convirtiendo en algo surrealista. Hace unos días, la compañía anunciaba una subida del precio de las entradas: 142€ el día. La última vez que subió sus precios fue hace poco más de un año, en 2020 (antes de la pandemia), cuando costaba 133€.

Pero para entender el fenómeno hay que remontarse mucho atrás, cuando el parque abrió sus puertas. En aquel verano de 1955, un adulto sólo tenía que pagar 40 centavos de dólar para poder acceder al recinto, un precio que incluso ajustado a la inflación de hoy en día no superaría los 15 euros.

