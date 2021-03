200.000 habitantes menos en un año: las cifras del drama demográfico del sur de Europa

La pandemia del coronavirus ha supuesto un cambio demográfico en casi todos los países del mundo. No es solo que muchas más personas estén muriendo como resultado del mortífero virus, sino que nacen considerablemente menos niños. La evidencia sugiere que el coronavirus está disuadiendo a los futuros padres de concebir en la mayor parte de Europa, pero especialmente en los países del sur, desde Italia hasta Grecia y España, donde la tasa de natalidad ya estaba en fuerte declive y la precariedad acecha.

Menos nacimientos significa menos trabajadores y más mayores, y por tanto un mayor envejecimiento de las naciones. Lo hemos comentado recientemente en Magnet. A largo plazo también habrá desafíos económicos para los países que podrían enfrentar años de lucha para salir de esta situación.

Menos natalidad. Para ilustrar bien la situación: el INE de Francia, que fue uno de los primeros en publicar cifras sobre el número de niños nacidos en enero, nueve meses después de que el país encarara su primer bloqueo, muestra una disminución sorprendente: hubo 53.900 nacimientos en el mes, un 13% menos que la cifra de enero de 2020. Es el nivel más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los datos preliminares también muestran fuertes caídas en el número de nacimientos en España e Italia, dos países que ya enfrentaban el desafío del envejecimiento de la población.

El caso Italiano es brutal. Italia, el primer país europeo en sentir el impacto de la crisis sanitaria, registró un 21,6% menos de nacimientos en diciembre en comparación con el mismo mes del año anterior. Para 2020, la Istat ya alertaba de que hubo alrededor de 400.000 nacimientos, mientras que el país registró 647.000 muertes, lo que deja la mayor brecha entre las dos tasas desde el brote de gripe española de 1918. Istat relaciona este colapso en los nacimientos con el descenso en el número de bodas, que se redujo en más del 50% durante la pandemia.

