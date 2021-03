29 millones de vacunas escondidas en un almacén: desenredando el jaleo de AstraZeneca en Italia

El departamento de comunicación de AstraZeneca no gana para sustos. Si ayer las autoridades estadounidenses ponían en cuestión su último ensayo clínico, en el que presumía de una efectividad del 79%, hoy la Unión Europea se ha topado con una desagradable sorpresa. Según La Stampa, la farmacéutica almacenaba unas 29 millones de dosis en su planta embotelladora de Agnani, Italia. Lo hacía de espaldas a las autoridades comunitarias... Y con la esperanza de distribuirlas en Reino Unido. En plena disputa por la "reciprocidad" de las exportaciones.

La historia. La cuenta también L'Express y Europe1. La Comisión Europea lleva semanas investigando cuánto hay de verdad en las explicaciones de AstraZeneca sobre su suministro de vacunas, un 60% menor al firmado originalmente en agosto del año pasado. El responsable directo de las compras colectivas durante la campaña de vacunación, Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, solicitó a las autoridades italianas que echaran un vistazo a la planta de Catalent, la subcontrata que embotella la vacuna de AstraZeneca las afueras de Roma.

Allí se toparon con una sorpresa inesperada: 29 millones de dosis.

El destino. La cifra duplica al total de vacunas suministradas por la farmacéutica a la Unión Europea (16,6 millones) y es igual a sus entregas previstas para el final del primer cuatrimestre del año. Tienen por tanto un valor estratégico. ¿Hacia dónde se dirigían? Es aquí donde comienza el puzzle. Según La Stampa, AstraZeneca tenía previsto exportarlas a Reino Unido. Esto tan sólo alimentaría las sospechas de la Comisión sobre la farmacéutica. A saber, que estaría desviando parte de su inventario a Reino Unido y otros países, incumpliendo su acuerdo con Europa.

El origen. Pero hay otra pieza fundamental del rompecabezas: la procedencia de las dosis. AstraZeneca tiene plantas tanto en Europa como en Reino Unido. Por obligación contractual y como vimos más detalladamente ayer, todas las dosis fabricadas en suelo británico deben ir dirigidas al mercado británico. Sucede que las plantas de Reino Unido no producen tantas vacunas como Reino Unido necesita, por lo que AstraZeneca debe recurrir a sus puntos de fabricación en el continente. Son dos: uno en Leiden, Países Bajos; y otro en Seneffe, Bélgica.

Las dosis halladas en Italia proceden de estas últimas. Y es aquí donde se enreda la cosa.

Los contratos. Como detalla en este hilo el analista Jon Worth, las plantas de Leiden y Seneffe no operan bajo las mismas obligaciones para con AstraZeneca y Reino Unido. La primera, propiedad de la biofarmacéutica Halix, estuvo desde el primer día en el listado de empresas asociadas al desarrollo de la vacuna de la Universidad de Oxford. Al pertenecer al consorcio, obtuvo la aprobación del gobierno británico de forma inmediata, jugando un papel importante en el suministro de las dosis para el país. Seneffe llegó más tarde y quedó fuera del consorcio.

¿Por qué es relevante esto último? Porque la planta de Halix ha sido aprobada por Reino Unido... Pero no por la Agencia Europa del Medicamento (EMA). Es decir, las vacunas fabricadas en Países Bajos pueden administrarse a ciudadanos británicos pero no a los europeos. Según Reuters, la agencia podría darle el visto bueno a lo largo de esta semana. Pero por el momento sigue en el limbo.

