32 kilómetros de camiones agolpados en la frontera: la imagen que anticipa un Brexit sin acuerdo

A trece días de consumar su divorcio, la Unión Europea y el Reino Unido aún no han llegado a un acuerdo que regule sus relaciones a futuro tras al ruptura. Cinco años después del referéndum, agotado el periodo de transición y tras diez meses de intensas negociaciones, el tratado comercial parece cerca. Pero aún no se ha consumado. Lo que ha despertado los temores de antaño: un "no deal", puertos saturados, supermercados vacíos. Y camiones amontonados en la frontera.

La cola. Es lo que está sucediendo a ambos lados del Canal de la Mancha. Tanto Calais como muy especialmente Dover han registrado innumerables aglomeraciones en sus vías de acceso. La autopista M20, conexión entre Londres y el sudeste de Gran Bretaña, se ha despertado hoy con una cola de camiones de más de 30 kilómetros a la entrada del Eurotúnel. Miles de compañías se están apresurando a mover sus productos antes del 31 de diciembre, cuando el "no deal" podría sintetizarse.

Trucks queue down the M20 for mile upon mile at the entrance of the Eurotunnel in Folkestone, as companies rush to stockpile as the deadline for a Brexit trade deal looms.



