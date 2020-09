35 millones de visitantes y €38.000 millones de ingresos menos: las debacle turística de España

El confinamiento primero y el cierre fronterizo después pusieron en jaque a la industria turística española. La oleada de rebrotes de los últimos meses, muy por encima de las registradas en otros puntos de Europa, han colmado un vaso prácticamente a rebosar desde marzo. El turismo, el motor de la economía española, afronta tiempos de carestía y crisis. No hay visitas. No hay ingresos. Y sí hay muchísimas pérdidas.

Cifras. Las ofrece Ángel Talavera, economista en Oxford Economics, en este tuit. En relación a 2019 y durante el mismo periodo del año (hasta julio), España ha perdido 35 millones de turistas. El cuadro económico no es más optimista. El gasto realizado por los visitantes se ha desplomado, cayendo por encima de los €38.000 millones. Vienen menos, y quienes vienen invierten menos: según el INE, el gasto por turismo ha caído un 17,8% de un año para otro (poco menos de 1.000€).

The obliteration of Spain's tourism sector in 2020 in two charts. pic.twitter.com/cBlrkatr7I