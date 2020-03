Del 5% al 10% de paro en una semana: un gráfico para entender la crisis económica que se avecina

¿Se puede paralizar la economía de un estado moderno? La respuesta, como estamos descubriendo durante las últimas semanas, es afirmativa. Se puede al menos reducir su actividad al máximo, desplomando los índices de ocupación laboral y de productividad. ¿Pero a qué precio? Es una pregunta que se proyecta de forma tenebrosa sobre el horizonte y para la que aún hay pocas respuestas. Pero las pocas que hay inquietan.

Una "L" invertida. Tomemos el ejemplo de Noruega, próspero país cuya tasa de desempleo ha oscilado durante los últimos años entre el 3,5% y el 4,9%. El gobierno decretó una cuarentena general el 12 de marzo, dos días antes que España, ante la expansión de la epidemia. Originalmente previsto para dos semanas, extendió su vigencia hasta el próximo 13 de abril.

Un mes de tiendas cerradas y noruegos en casa. Un mes de paro. Dentro gráfica elaborada por un organismo público dedicado a cuestiones laborales:

🇳🇴Last week NAV suggested 5.8% unemployment in Norway. Now, the latest estimate is 10.4%. This crisis is developing at lightning pace and it is truly saddening to experience. pic.twitter.com/xPBhFjds4W