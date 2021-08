El 5% de las plantas de energía producen el 73% de las emisiones del sector: estos son los supercontaminadores

¿Qué tienen en común las centrales de energía súper emisoras y contaminantes del mundo? Todas funcionan con carbón, están localizadas usualmente en el norte del planeta y operan de manera ineficiente por la cantidad de energía que generan. Por supuesto, centrar las respuestas de las políticas en mitigar al puñado de los peores infractores contribuiría en gran medida a frenar la crisis climática.

Y más sabiendo que un puñado de centrales de energía son responsables de la gran mayoría de todas las emisiones en el sector.

El estudio. Sí. Sólo el 5% de las plantas de energía son responsables del 73% de las emisiones del sector, según un nuevo estudio publicado en Environmental Research Letters. Para sacar una conclusión de tal envergadura, un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado analizó datos de 2018 de 29.000 plantas de energía de combustibles fósiles en 221 países y localizó los principales emisores del mundo, identificando así las 10 "peores de las peores" plantas de energía.

Culpables. Más allá de los 10 emisores más grandes, las plantas que causan el mayor daño contribuyendo al calentamiento global son las que funcionan con carbón y se agrupan normalmente en Europa, India y Asia oriental. En particular, ninguno de los mayores emisores del mundo se encuentra en Latinoamérica, África o el Pacífico, una región que soporta las peores consecuencias del cambio climático a pesar de contribuir menos a ello.

Los protagonistas. Si bien las emisiones de CO2 del sector han crecido en un 53% en las últimas dos décadas, no todos los países ni centrales son igual de responsables. Alemania y Polonia son los países que más gases produjeron en 2019. El primero es el país con más población del continente y también el que más subvenciones indirectas (en forma de subsidios y recortes fiscales ) ofrece a las empresas contaminantes para mantener su actividad. Polonia es el sexto en población y el mayor productor de carbón de la UE: el 80% de su energía depende de este material .

En la lista de instalaciones físicas más contaminantes siguen cinco grandes centrales situadas en Alemania, que emiten el 25% de los gases de efecto invernadero del país. Y en España, la central térmica de Aboño, en Asturias. España es el quinto país que más emite y su disminución en el último año ha sido del 13%, gracias a la reducción en la quema de combustibles fósiles. A pesar de tener la economía más grande del mundo, ninguna de las más contaminantes del mundo está ubicada en EEUU.

