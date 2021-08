72.000 vehículos, 350.000 rifles, 100 helicópteros: todo lo que se han quedado los talibanes de EEUU

La salida de Estados Unidos de Afganistán es desde ya uno de los acontecimientos geopolíticos más importantes del último cuarto de siglo. Al vacío de poder le ha acompañado el ascenso, o más bien el regreso, de los talibanes, antaño grupo insurgente y hoy facción organizada con propósito de gobierno. ¿Hasta qué punto su acceso al poder supone un foco de inestabilidad para la región y, por extensión, para el resto del mundo? Aún no lo sabemos. Pero hay motivos para la inquietud.

Lo que queda. Entre otros motivos por el arsenal recopilado por los talibanes en su conquista de Afganistán. Allá donde caía o se rendía un destacamento entrenado por el ejército estadounidense también lo hacían miles y miles de armas y vehículos militares. The Times ha puesto cifras al fenómeno, aunque no son oficiales: 22.000 humvees; 42.000 camionetas y SUVs; 8.000 camiones; 350.000 rifles de asalto; 126.000 pistolas; 176 piezas de artillería pesada; 169 tanques.

La punta del iceberg de un premio aún mayor: los talibanes también se han quedado con 33 helicópteros Mi-17, 33 helicópteros UH-60 (los famosos Blackhawk), 43 helicópteros MD530, cuatro aviones C-130, 23 aviones A29 SuperTucano y una treintena de avionetas Cessna 208.

What will happen to Afghanistan now that the Taliban are in charge? One thing's for sure: they'll have many more weapons to sell on the black market https://t.co/ebArLFqlEd pic.twitter.com/J7rLv2O5Mz