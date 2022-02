El 80% de los NFT son un fraude. No lo decimos nosotros, sino la principal plataforma de comercio de NFTs

Durante el año pasado, la fiebre de los NFT alcanzó cotas espectaculares. Y 2022 va a seguir siendo, sin duda, el año de los famosos Tokens No Fungibles que están haciendo cundir el pánico entre los jóvenes inversores y geeks al combinar criptomonedas y blockchain. Una locura favorecida por el creciente interés por el mundo del arte, los deportes y los medios de comunicación. Pero más allá de las ventas millonarias por estas obras de arte digitales, también se suceden las criptoestafas, con el objetivo de aprovecharse económicamente de esta nueva tecnología.

En teoría, se suponía que la tecnología blockchain facilitaría a los artistas digitales la venta de tokens, ofreciendo a los compradores un registro permanente de propiedad vinculado a la obra. Pero da igual por dónde lo mires, el ecosistema NFT ahora mismo es un caos.

Un desastre. Para ilustrar de lo que estamos hablando, basta con ver los últimos movimientos de OpenSea, el mercado más popular para NFT. La semana pasada, limitó repentinamente la cantidad de veces que los usuarios podían generar NFT de forma gratuita en su plataforma porque más del 80% de los que se crearon con la herramienta "eran obras plagiadas, colecciones falsas y spam".

However, we've recently seen misuse of this feature increase exponentially.

Over 80% of the items created with this tool were plagiarized works, fake collections, and spam.