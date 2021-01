El 86% de las personas cree que es más pobre de lo que realmente es: la percepción errónea de la clase media

La forma en la que se distribuyen los ingresos y la riqueza varía en todos los países. Ahora que muchos de ellos son testigos de una creciente desigualdad, surge el debate sobre si realmente somos conscientes de cuál es nuestra posición económica en comparación al resto y por qué hay sectores de la sociedad que demandan un cambio en la distribución de riqueza (dependiendo muchas veces de lo que tienen).

Y lo cierto es que un estudio indica que la mayoría de personas percibe erróneamente su posición de ingresos, creyendo que son más pobres de lo que realmente son. Y en el caso contrario, las personas que descubren que son más ricas de lo que creían ser, exigen menos una redistribución del dinero. Algo así como "lo mío que no se toque". ¿Egoísmo? Hay muchos factores en juego.

El estudio. La Universidad de Harvard ha realizado un estudio a través de varias encuestas para averiguar cómo las personas perciben su posición adquisitiva y cómo el ingreso relativo de las personas afecta a su demanda de redistribución. Los datos consisten en respuestas de dos encuestas a 4.500 ciudadanos mayores de 18 años relacionadas con sus ingresos, riqueza, educación, estado civil y preferencias políticas.

"En la primera encuesta, el 86% de los participantes se declaró más pobre de lo que realmente era, mientras que sólo el 13% restante se consideraba más rico.

Gráfico que muestra la percepción relativa de ingresos y la distribución real.

¿Por qué? El estudio también sugiere que cuanto más educadas y más inteligentes son las personas, más probabilidad hay de que sus percepciones sean más precisas con la realidad. También apuntan los autores que los que consumen más información en medios de comunicación o que han experimentado subidas o bajadas en sus salarios recientemente tienen más posibilidades de saber bien cuál es su nivel de ingresos real.

En este gráfico podemos ver la percepción relativa de ingresos y la distribución real en EEUU:

Gráfico que muestra la percepción relativa de ingresos y la distribución real en EEUU.

Y en Alemania:

Gráfico que muestra la percepción relativa de ingresos y la distribución real en Alemania.

La demanda de redistribución. Pero eso no es todo. El estudio quería demostrar si las personas que se daban cuenta tras los resultados que eran más ricas de lo que creían estaban dispuestas a cambiar la distribución de la riqueza. Para ello se llevó a cabo una segunda encuesta tres meses después de la primera, y ahí se les dijo a los encuestados la verdadera posición relativa en la distribución de ingresos que ocupaban. En esta ocasión se les preguntó también por sus preferencias partidistas y sobre las políticas fiscales e impuestos.

El estudio determinó que informar a las personas de que son más ricas de lo que pensaban tiene como conscuencia que no exijan una redistribución de la riqueza tan radical como antes. Los datos son bastante claros: la demanda de redistribución cae en un 22,8% en relación con la media del grupo. Mientras, aquellos encuestados que sobrestimaron sus ingresos relativos en la primera encuesta aumentaron su demanda de que exista una redistribución.

Los motivos políticos. Este efecto está aún más presente en el subconjunto de encuestados que expresaron preferencias políticas de centro-derecha. Aquí los autores hacen hincapié en dos factores que tienen especial importancia. Y se basan en cómo la sociedad piensa que funciona la economía. Aquellos con preferencias políticas de centro-derecha tienden a creer que el esfuerzo, más que la suerte, es el principal determinante detrás del éxito de la economía individual y que la redistribución es distorsionante en el sentido de que los impuestos sobre la renta tienen un impacto en la oferta laboral.

La clase media. Otro estudio de INSIDER y Morning Consult quería conocer la percepción de la sociedad estadounidense de su nivel adquisitivo y en qué clase se situarían. Para ello, entrevistó a 4.400 personas pidiendo que definieran su situación financiera —pobres, clase trabajadora, clase media, clase media alta o ricos—. Casi el 42% de los que ganaban más de $100,000 (82.000 euros) pensaban que eran de clase media; alrededor del 36% de ellos pensaban que eran de clase media alta, y solo el 6% de los encuestados pensaba que eran ricos.

Clase y riqueza no es lo mismo. Esto explica que la clase y la riqueza no son lo mismo y que ambos son relativos: algunos pueden ganar menos y aún sentirse ricos, mientras que otros pueden ganar más y sentir que tienen dificultades financieras. Los niveles de deuda también podrían explicar por qué los niveles de ingresos de algunos encuestados parecen estar fuera de la clase en la que creen que se encuentran: si ganaban mucho dinero pero lo destinaban a pagar deudas o gastos es posible que no necesariamente se sientan ricos.

España, según los estudios, es el único país junto con Suecia donde casi toda la población que ha abandonado la clase media (un 3,7%) ha pasado a ser de clase baja (3,6%). Y la percepción varía. Algunos se sienten de clase media pese a ser de clase alta debido a sus gastos, pero también sucede al contrario: la clase baja continúa considerándose de clase media por méritos propios. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que no es lo mismo ganar una cantidad de dinero en Madrid que en Soria, donde el nivel de vida es más bajo y afecta a la percepción de riqueza individual que se tiene.

¿Cuál es la franja? Según el CIS, más del 70% de los españoles se identifica con este término a pesar de que sociólogos y economistas tienen una aproximación distinta a lo que significa pertenecer a ella y ni si quiera existe un consenso dentro de cada rama. Se podría entender como los tramos centrales de renta. Es decir, entre el 60% y el 150% de la renta mediana española (14.200 euros), y que representa el 49,4% del total de población.

Estigmas. Aún así, muchas personas de clase alta no quieren considerarse de clase media y distorsionan su visión de la realidad. Por un lado, ven cómo otros ricos tienen más dinero que ellos y despilfarran más. Por otro, muchas personas sienten cierto rencor hacia las clases acomodadas por lo que no quieren formar parte de ese grupo al que algunos desprecian.

Pero la clase baja tiene el mismo estigma social: si consideramos que solamente las personas en auténtica situación precaria pertenecen a ella, es normal que tampoco quieran sentirse identificadas en esa posición.