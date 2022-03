8M: estas son las manifestaciones convocadas en un año marcado por la división del feminismo

Dos años han pasado de la última manifestación multitudinaria del 8M, en un marzo de 2020 en el que la amenaza del Covid-19 ya sobrevolaba la cita y se notó en la asistencia a la convocatoria: 120.000 asistentes, según la Delegación de Gobierno de Madrid, frente a las más de 300.000 en 2018 y 2019. A menos de una semana de la cita más simbólica y multitudinaria del feminismo, el movimiento se prepara para volver a tomar las calles.

Sin embargo, pese a que las protestas ya se están convocando en todas las ciudades españolas y quieren sacar músculo después de dos 8M atravesados, algunas de ellas, como en Madrid, afrontan una brecha interna y debates en el propio movimiento.

La vuelta. Ya son 513 las convocatorias repartidas por todo el país para reivindicar el 8M. Cerca de la tercera parte de ellas son manifestaciones, 147. Este año la prioridad del movimiento es volver a las calles. Desde la Comisión 8M de Madrid recalcaban su importancia tras la pandemia, que "ha agravado las violencias machistas, ha aumentado la carga de trabajo de cuidados de las mujeres, ha ahondado en todas las brechas sociales y ha precarizado aún más si cabe las vidas que se juzgan menos válidas".

Para este año, las huelgas no se han convocado. La Comisión 8M confirma que este 2022 se descarta la convocatoria de una huelga general, como sí se hizo en ediciones anteriores. Sin embargo, el Sindicato de Estudiantes sí ha hecho una convocatoria de huelga estudiantil para ese día.

Debates dentro del movimiento. En esta edición se ha escenificado por primera en un 8M la división del movimiento feminista con sus diferencias, algunas históricas. El movimiento feminista se ha posicionado abiertamente en los diferentes debates: principalmente la abolición de la prostitución y la Ley trans. Las "feministas clásicas", también conocido como movimiento terf, liderado por el Movimiento Feminista de Madrid, critican la ley Trans de la ministra Irene Montero y, en concreto la medida que permite la autodeterminación de género. Consideran que pone en peligro las políticas públicas a favor de la igualdad" y "socavan los derechos" de las mujeres que se han reclamado a lo largo de la historia.

Tampoco ha gustado a este sector que la ministra de Igualdad no haya sido contundente en sus medidas relacionadas con la prostitución, a pesar de que Montero se ha declarado abolicionista de la misma.

¡Mujeres! Este 8 de marzo salimos a las calles de #Madrid a gritar alto y claro que #ElFeminismoEsAbolicionista. Las feministas no nos callamos, no nos manifestaremos junto a quienes no rechazan la explotación y la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus formas. pic.twitter.com/7UU1ODvmdN