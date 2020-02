Adiós al cordón sanitario en Alemania: la extrema derecha es clave para formar gobierno de nuevo

Pocos países europeos han escapado al auge de la extrema derecha. Alemania, pese a su traumático pasado, no era uno de ellos. Alternativa para Alemania (AfD) lleva varios años jugando un rol electoral importante tanto a nivel nacional como a nivel federal. La única diferencia entre el país germano y sus vecinos era la actitud del resto de partidos hacia la ultraderecha: un cordón sanitario nítido. No se pactaba con AfD.

Hasta hoy.

¿Qué ha pasado? Que el nuevo Ministro-Presidente de Turingia, lander central que ex-miembro de la República Democrática Alemana, ha llegado al poder gracias a los votos de Alternativa para Alemania. Thomas Kemmerich, miembro del Partido Liberal (FPD), obtuvo el apoyo de la CDU y de AfD. Se trata de una aritmética parlamentaria inédita en Alemania. Una que ha causado una tormenta política.

¿Por qué? Los comicios federales de Turingia depararon un resultado similar al de las últimas elecciones suecas: prácticamente ninguna coalición de gobierno era viable sin el apoyo de AfD. Die Linke, el partido post-comunista de alta popularidad en la antigua RDA, había ganado en las urnas. Pero la suma de sus votos, del SPD y de los Verdes, la coalición que había gobernado Turingia hasta 2019, era ahora insuficiente.

Su candidato y presidente saliente, Bodo Ramelow, trató de sacar adelante la investidura en las dos primeras rondas de votación. En la tercera, Kemmerich obtuvo 48 votos frente a sus 43.

Escándalo. Sucede que la extraña alianza impulsada por Kemmerich y aceptada por la CDU local no ha gustado a la dirección nacional de sus respectivos partidos. Paul Ziemiak, secretario general democristiano, ha rechazado el pacto y ha exigido la celebración de nuevas elecciones, calificando de "error" la decisión de la CDU de Turingia. En sus palabras:

Höcke es el líder local de AfD, célebre por cuestionar la necesidad del monumento al Holocausto en Berlín.

Europa. El propio líder de FPD, en lo que de otro modo sería un enorme éxito para su partido, ha calificado de "sorprendente" la alianza con Alternativa para Alemania. Los acontecimientos de Turingia también han causado conmoción en Europa. Guy Verhofstadt, líder liberal en Bruselas, ha comparado el apretón de manos de Kemmerich y Höcke con una famosa fotografía de Hitler saludando a Hindenburg.

"Lo que ha pasado hoy en Turingia es totalmente inaceptable. ¿Mi respuesta? ¡No en nuestro nombre!", ha añadido.

What happened in #Thuringen is totally unacceptable. My response? Not in our name! pic.twitter.com/tdOgl2nN60