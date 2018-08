'Los aerogeneradores matan pájaros', la nueva excusa de Trump para resucitar la industria del carbón

"Matan a tantos pájaros. Miras debajo de uno de estos aerogeneradores y es como un campo de muerte. Y me pregunto: '¿qué pasa cuando el viento no sopla?'. Bueno, entonces tenemos un problema". Esta frase describe bastante bien la actitud adoptada por el Gobierno de Estados Unidos en estos años bajo el mandato de Donald Trump. Una actitud contraria a los esfuerzos por luchar contra el cambio climático bajo unos argumentos poco menos que cuestionables y sin fundamento. Y este comentario es solo el anuncio de lo que está por venir.

¿Qué ha dicho y por qué? Durante una campaña de recaudación en Nueva York, el presidente Donald Trump ha arengado a los oyentes atacando a las energías renovables, en concreto a la eólica. Su premisa, como decíamos, es que los aerogeneradores acaban con una gran cantidad de pájaros y que no son útiles cuando no hay viento. En contraposición, ha dicho, el carbón es "indestructible" (sic). En su discurso ha defendido la utilidad, el costo y la necesidad de utilizar carbón en lugar de otras energías, especialmente las renovables. Estas afirmaciones se contraponen a la tendencia actual de ir quitando a los combustibles fósiles de la ecuación energética a nivel mundial.

Here's the transcript of Trump's remarks at a New York fundraiser last week about coal and windmills. pic.twitter.com/ADckyr4IET