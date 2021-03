Un año después de la pandemia, la popularidad de todos los líderes políticos ha caído en picado

Un fenómeno llamó la atención de analistas y medios de comunicación a finales de la pasada primavera, cuando lo peor de la epidemia parecía haber pasado. Muchos líderes europeos habían conseguido repuntes en su popularidad gracias a la gestión de la pandemia. El caso más significativo era el de Angela Merkel, interpretada por el electorado alemán como una pieza clave en los buenos resultados sanitarios del país. Otros políticos disfrutaban de similares oleadas de popularidad.

Es agua pasada.

Nuevas cifras. Un año después aquellas lunas de miel entre votantes y gobernantes han terminado como el rosario de la aurora. Lo ilustra este gráfico elaborado por Luis Cornago (@LuisCornagoB) a partir de las encuestas recabadas por YouGov: allá donde miremos los índices de popularidad de los líderes políticos se han desplomado. Volviendo a Merkel, si en abril del año pasado gozaba de una aprobación del 70% hoy a duras penas llega al 20%. Ha pasado de ejemplo a seguir en la gestión política de la pandemia a juguete roto del coronavirus.

