La arriesgada estrategia de la OMS ha creado confusión sobre la COVID-19

La estrategia de comunicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en torno al coronavirus ha demostrado que la comunicación de riesgos puede convertirse en una comunicación arriesgada. Se trata de una de los principales conclusiones que identificamos en un reciente análisis sobre las comunicaciones y la información compartidas por la OMS durante el primer mes tras la declaración de la COVID-19 como emergencia sanitaria de preocupación internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés).

A la OMS cada vez le llueven más críticas sobre lo que se percibe como una respuesta lenta a la pandemia. La postura de la OMS de centrar el enfoque en China es el principal argumento contra la organización internacional; el 14 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump anunciaba que los Estados Unidos retirarían su financiación de la organización y el 29 de mayo anunciaba que los EE.UU. abandonarían por completo su participación en la OMS.

No se trata solamente de lo que decía la OMS durante las primeras semanas de la pandemia, algo que puso a la organización directamente en primera línea de fuego, sino también la forma de comunicar las cosas. Según nuestro análisis de los anuncios de la OMS durante las primeras semanas tras saltar la alarma, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de enero de 2021, se trató de una estrategia de comunicación ambigua que creó una gran confusión.

La OMS dispone de varias plataformas de comunicación según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) del año 2005: Brotes epidémicos, informes de situación, EPI-WIN (una red de información para epidemias), comunicados públicos, ruedas de prensa y directrices. También dispone de canales de comunicación no convencionales e informales, entre los que se incluyen perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter.

En los primeros días del inicio de la pandemia, la OMS mostró una marcada preferencia por la comunicación a través de Twitter, algo que va en contra del plan de comunicación acordado en el RSI de 2005.

Los primeros casos fueron reportados a la OMS el 31 de diciembre de 2019 y se hicieron públicos el 4 de enero de 2020 a través de Twitter. Al día siguiente se publicó un informe formal a través de la plataforma de noticias sobre brotes epidémicos.

#China has reported to WHO a cluster of #pneumonia cases —with no deaths— in Wuhan, Hubei Province 🇨🇳 . Investigations are underway to identify the cause of this illness.