La audiencia de la tele se desploma y su caída es lineal. Ya es oficialmente un medio en declive

La televisión está en declive demográfico. Se trata de una obviedad, cualquiera que vea el uso de los más jóvenes del teléfono móvil podría deducirlo. De lo que se trata entonces es de predecir a qué velocidad y cómo será esa caída. Según un reciente estudio estadounidense, en su país puede ser mucho más acentuada de lo que en un principio se pensaba.

Metthew Ball, director de estrategia de Amazon, divulga las conclusiones del último informe de Nielsen, que actualiza al primer cuatrimestre de 2020 el tiempo de consumo de televisión por cable según grupos de edad frente al que se hacía dos años atrás. Los estadounidenses han pasado un 42% menos de tiempo frente a estos productos. La gente mayor de 65 años ha aumentado un 3% los minutos de tele consumida, sí, pero todos los demás marcan caídas muy pronunciadas, más cuanto más se acerquen a la franja de edad de la generación Z. La gente entre 18 y 24 consume un 69% menos de tele convencional. Es una tendencia de distanciamiento que lleva años en marcha.

Stopped updating this in 2018 as it didn't matter anymore.



But look at 2020. TV never exploded. It declined in an entirely predictable, linear fashion.



Old Media resisted change for years because it believed it would have to find a floor. It will. But much lower than believed. pic.twitter.com/9ZJVZs0uPu