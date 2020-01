Australia está tan desesperada que ha comenzado a lanzar comida desde el aire a sus animales

Siete millones de hectáreas después, Australia vive una catástrofe medioambiental sin precedentes en su breve historia como nación independiente. La crisis forestal ha devenido en crisis política, con múltiples manifestaciones públicas protestando por la gestión gubernamental de los incendios. Dadas las circunstancias, los ejecutivos federales se ha visto obligado a tomar medidas extremas para proteger su fauna.

Y una de ellas incluye apoyo aéreo.

Volando voy. El ejecutivo de Nueva Gales del Sur ha fletado un helicóptero con una misión: lanzar zanahorias y patatas dulces sobre las precarias poblaciones de wallaby, una especie de marsupial endémico de Australia particularmente afectado en algunas zonas del estado. El objetivo es asegurar su nutrición. Como se explica aquí, los animales sobreviven a los incendios. El problema es que luego se mueren de hambre.

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL