La brecha social de la epidemia: 300.000 niños no tienen ordenador y tampoco pueden salir a la calle

A lo largo de estas tres semanas de confinamiento, las ventanas de los edificios han pasado a convertirse en las pinacotecas de todos esos niños que no pueden salir a la calle. Del mismo modo que la cuarentena no se vive igual en una casa con terraza que en un piso de 40 metros, no todos los niños pueden entretenerse con vídeos de YouTube o aplicaciones educativas.

Desigualdad digital. Aunque la mayor parte de los menores tiene acceso a recursos tecnológicos, continúa habiendo una minoría que no puede acogerse al entretenimiento digital. Según la última encuesta del INE sobre el uso de la tecnología, en 2019, el 89% de los menores de 15 años tenía acceso a un ordenador, lo que significa que un 10% se queda fuera.

En esta línea, uno de los últimos informes elaborados por Unicef, recoge que de media 300.000 niños no han usado un ordenador en los últimos tres meses

Sin internet. Alrededor del 8% de los niños de 10 a 15 años no disponen de acceso a internet desde sus hogares y casi 140.000 no han tenido ni un solo contacto con la red, durante los últimos tres meses. Este porcentaje se agudiza aún más si nos vamos a colectivos más excluidos como las familias migrantes o los gitanos. Según la Fundación Secretariado Gitano, el 22% de los niños y jóvenes gitanos no tienen internet en sus domicilios por razones económicas.

Encerrados. Los niños españoles están encerrados en sus casas desde el pasado 14 de abril. A diferencia de los adultos, ellos no optan a momentos de respiro como bajar a la frutería o sacar al perro a hacer sus necesidades. En este contexto, el tipo de vivienda en el que residan marca junto a las opciones de entretenimiento diferencias en el bienestar. No es lo mismo vivir en un barrio como Santa Coloma de Gramenet donde la superficie disponible por persona se limita a 26 metros cuadrados que en Villanueva de la Cañada (Madrid) donde esta realidad asciende a 63 metros.

En España, 82.000 niños viven en condiciones de pobreza severa, lo que quiere decir que sus familias viven con ingresos por debajo del 25% de la renta mediana española (14.785 euros brutos). Es decir, subsisten con unos ingresos en torno a los 300 euros.

Petición. Más de 35.000 usuarios han apoyado a través de Change.org la iniciativa desarrollada por la psicóloga Heike Freire y dirigida al ministerio de Sanidad. Como psicóloga, Freire considera que los niños deberían haber sido más tenidos en cuenta al diseñar la estrategia para superar la pandemia y pide al Ejecutivo reconsiderar nuevas posibilidades para que puedan salir al aire libre de manera ordenada.

Esta iniciativa llega en pleno debate social donde desde los medios de comunicación están recogiendo las quejas y peticiones de los padres que ven como el confinamiento está afectando psicológicamente a sus hijos.

El giro de Italia. El gobierno de Giuseppe Conte ha cedido ante las peticiones de asociaciones de padres y psicólogos que desde hace varios días pedían laxitud en las medidas de confinamiento para los niños. Desde hoy, los menores podrán salir a dar un paseo cerca del domicilio, acompañados por uno de sus progenitores, manteniendo la distancia social de seguridad y durante un breve espacio de tiempo diario.

Esta medida llega el mismo día en el que el Ejecutivo italiano aumenta la cuarentena, de momento, hasta el 13 de abril.

Imagen: Víctor J Blanco/GTRES