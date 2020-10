Cada vez más estadounidenses justifican la violencia política

Los cuatro primeros años de presidencia de Donald Trump han estado marcados por una palabra: polarización. Estados Unidos acude a las urnas en noviembre tras una legislatura plagada de atentados terroristas y ejercicios de violencia política. Una violencia año a año más normalizada a ojos del electorado, tanto republicano como demócrata. Dos recientes encuestas ilustran hasta qué punto el país se ha topado con un problema en el tabú por antonomasia de la democracia.

Va a más. La más compartida durante los últimos días es esta, elaborada a través de dos trabajos realizados por YouGov y por Voter Study Group. Surge a su vez de este otro artículo de Politico y dice lo siguiente: si en 2017 tan sólo un 8% de los votantes demócratas y republicanos consideraba que la violencia estaba justificada en mayor o menor grado, en 2020 ese porcentaje había escalado hasta el 33% y 36% respectivamente. Un aumento gradual y consistente en ambas preferencias políticas.

This is the most depressing graph I have seen in a long time. pic.twitter.com/CqdI0lwIrb