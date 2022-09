Cada vez hay más imágenes generadas por inteligencia artificial. Casualmente, también hay más de OVNIs

Hace unos meses, una fotografía de un objeto metálico con forma de platillo flotando en el cielo se hacía viral después de que un medio de televisión nacional mexicano la mostrara en sus informativos. En una entrevista de la cadena, un mecánico de coches le contaba a los reporteros que se atestaban a las puertas de su casa cómo y dónde había visto el supuesto objeto: "Estábamos trabajando aquí afuera en el taller cuando vimos algunas nubes oscuras, estaba nublado como ahora. Quería filmar un video pero mi móvil estaba en modo foto y sólo obtuve una imagen".

Al parecer, después de eso subió la imagen a Facebook y se hizo viral en cuestión de minutos. Incluso algunos medios internacionales como The Sun o News.com.au. se hicieron eco de la historia. Sin embargo, la mayoría de expertos en el tema señalan que la imagen fue en realidad creada a través de inteligencia artificial.

De hecho, según afirman los aficionados a los avistamientos de ovnis que debaten en foros y publican noticias en Reddit, las fotos falsas de objetos no identificados sobrevolando las ciudades por la noche pululan cada vez más en Internet desde que se han popularizado entre el público las IAs generadoras de imágenes como Midjourney o Dall-E.

¿Coincidencia o no?

En uno de los grupos de Facebook dedicados a Midjourney, la inteligencia artificial que genera imágenes a partir de descripciones textuales y del que hemos hablado repetidamente en Magnet, un usuario afirmaba que había conseguido generar la misma foto del ovni usando el software. En su publicación, puso dos capturas de pantalla, una del artículo de The Sun y otra del bot generando la imagen a partir del prompt: "OVNI altamente definido volando sobre una casa pobre de una ciudad mexicana".

Junto a la fotografía se vanagloriaba con la siguiente publicación: "Así que... Una vez más, una de mis traviesas publicaciones aleatorias en grupos de Facebook se salió de control... y ahora está en The Sun. La gente necesita contratarme para crear noticias falsas".

Esto llamó la atención no sólo de los aficionados a Midjourney, que alabaron a su IA favorita por crear imágenes que podían pasar como "reales", sino de la comunidad amante de los avistamientos, que desacreditaron rápidamente la hipótesis de que había sido creada a partir de IA. La historia llegó al subReddit r/UFOs, donde un usuario llamado eStuffeBay decía: "NO es una imagen generada por IA. Se trata de una mentira descarada y mal fabricada". Su razonamiento era que Midjourney no era capaz de añadir renderizaciones a una imagen existente, refiriéndose a que el ovni estaba en una calle confirmada como real.

Sin embargo, otros usuarios de Midjourney explicaban que sí es posible, ya que la IA puede usar imágens de Google Street View. El youtuber sobre ovnis ledrack analizó las fotos y propuso otra teoría: que el objeto en cuestión tenía una gran similitud con un tipo de imán de juguete que, si se lanza al aire, podría replicar la apariencia del ovni.

Lo cierto es que la mayoría de las afirmaciones en torno a esta historia son difíciles de verificar de forma independiente sin acceso a los metadatos de las imágenes originales. De hecho, en Magnet hemos intentado recrear la misma fotografía introduciendo en la IA de Midjourney la misma descripción y esto es lo que hemos obtenido:

No obstante, en el subreddit de Aliens, un espacio dedicado a los amantes de este tipo de fenómenos, varios usuarios llevan denunciando que Internet se ha plagado de fotos de OVNIs que parecen reales creadas a partir de Inteligencia Artificial. "Las fotos generadas por IA son fascinantes, pero ¿podemos parar ya? Todos tenemos la misma capacidad para generar una foto espeluznante de un ovni o de extraterrestres. Nuestro foro votó por convertir en norma no publicar imágenes de IA. Solo soy alguien que frecuenta este submarino y ha sido una burla para mi ver imágenes de ovnis y extraterrestres para luego descubrir que era IA".

¿Por qué existen ahora más imágenes de objetos no identificados que nunca? ¿Por qué nadie puede explicar el origen de dichas fotografías? ¿A qué tendencia responde el fenómeno? La explicación reside en dos factores importantes que ha puesto ahora a los ovnis en boca de tantos:

1) El informe del Pentágono

En junio, el mismo Pentágono de los EEUU publicó un informe sorprendente sobre fenómenos aéreos inexplicables (UAP) que sugería que había más de 140 casos de UAP que no podían explicarse. El informe se producía justo después de que se filtraran imágenes militares que documentaban sucesos extraños en el cielo, y después de que el tardío testimonio de decenas de pilotos de la marina haya ayudado a desestigmatizar un tema calificado durante mucho tiempo como simples "teorías de conspiración".

"Estoy seguro de que 2022 será un año sísmico para los ovnis", explicaba Nick Pope, quien pasó años investigando ovnis para el Ministerio de Defensa británico, en este artículo de The Guardian.

Durante décadas, los pilotos se habían negado a compartir sus experiencias, preocupados de ser llamados "locos". Sin embargo, un relato reciente de pilotos de la marina ha recibido más credibilidad ahora por las imágenes militares filtradas que mostraban un objeto volador ovalado cerca de un barco de la armada de los EEUU frente a las costas de San Diego, y videos que mostraban objetos de forma triangular en el cielo.

2) El auge de las IA generadoras de imágenes

En los últimos años, estos sistemas de aprendizaje automático han aumentado muchísimo su calidad y precisión . A veces cuesta incluso diferenciar una de ellas de su contraparte real. De hecho, algunas industrias ya las usan como portadas de libros, en publicidad, etc. Ahora hemos visto cómo estas herramientas están pasando de los laboratorios de las empresas a los propios usuarios. Como hemos visto en Xataka , nos encontramos en un boom de las IA generadoras de imágenes como Parti , Make-A-Scene , DALL-E o Midjourney.

Gracias a su sencillez (sólo hay que escribir un prompt), estas tecnologías entrenadas con miles de millones de imágenes, son capaces de crear imágenes a tu antojo en pocos segundos. Y claro, la mayoría de usuarios busca la originalidad ante todo. Hemos visto quien le pide a los bots que les muestren su propia "visión" sobre temas como el futuro, el espacio, el cambio climático o incluso cómo será la última selfie de nuestro planeta . ¿Por qué no iba a haber espacio para algún platillo volante?

Imágenes: IA (MidJourney) | Pentágono.