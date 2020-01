De la calma al infierno en tres minutos: la virulencia de los incendios de Australia, en un vídeo

Australia no despierta de su pesadilla. Tres meses después de que las primeras llamas comenzaran a devorar miles de hectáreas en Nueva Gales del Sur, los incendios siguen causando toda clase de estragos en el sudeste del país. Ahora la región más afectada es Canberra, capital del país y territorio autónomo. Una oleada de fuegos ha calcinado ya el 8% de la superficie de la región, más de 185.000 hectáreas.

Con una virulencia inusitada. Como ilustra este vídeo.

Visto, no visto. Lo grabó un camión de bomberos de Nueva Gales del Sur, en los alrededores de Shellharbour. La escena apenas dura tres minutos. Durante los primeros segundos, no hay viento ni llamas a la vista. En un abrir y cerrar de ojos, una cortina de humo toma la escena. Poco después, un maremoto de llamas arrasa los árboles aledaños, cruza la carretera y toma la escena con una violencia estremecedora.

TERRIFYING: This is how quickly a #bushfire can overrun you. Within three minutes, fire crews at Shoalhaven in NSW, go from setting up for property protection to fleeing for their lives due to a change of wind. Always have your bushfire survival plan ready. #9News pic.twitter.com/0Qv5ywQrnE