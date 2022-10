Sin comida, calefacción ni preparación: así son las penosas condiciones de las tropas rusas recién movilizadas

Rusia continúa con su movilización parcial de población civil, una campaña (en realidad masiva y poco "parcial") destinada a reforzar la vacilante guerra de casi ocho meses en Ucrania y apuntalar la credibilidad del Kremlin. Miles de rusos están siendo convocados en un proceso que, según los informes, está siendo caótico y desordenado. Imágenes de reclutas durmiendo en el suelo, armados con rifles obsoletos y con órdenes de obtener sus propios suministros se amontonan en las redes.

Sin entrenamiento ni conocimiento de dónde son desplegados, están denunciando condiciones "inhumanas", escasez de armas y comida y malos tratos por parte de los oficiales.

Desamparados. "Nadie nos necesita. Hemos vivido en condiciones animales durante una semana", se escucha decir a un soldado en un vídeo recogido por The Insider. En él, los soldados afirman no haber recibido apoyo material ni compensación financiera desde que fueron convocados. De hecho, varios medios apuntan que fueron las esposas de los soldados quienes se gastaron hasta 2.500 euros en equipar a sus esposos. Y, en teoría, es ilegal exigir a los soldados que compren su propio equipo.

¿Cómo es la vida de las tropas? Los rusos en el frente carecen de alimentos, uniformes, dinero y lugares para dormir, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de Ucrania. No hay suficientes baños y hay muchos enfermos que no cuentan con asistencia médica. En este hilo de Twitter, por ejemplo, se recopilan algunas de las penurias que viven cada día: cómo acampan sin calefacción, sin comida, sin sacos de dormir, sin agua caliente, sin baños, con colchones infestados de chinches.

Cuenta como ya el primer día los hombres movilizados tuvieron que permanecer de pie durante varias horas bajo la lluvia torrencial mientras los comandantes decidían qué hacer con ellos. Empapados, fueron asignados a cuarteles, pero no había estufas donde secar su ropa. Tampoco había duchas, baños, ni agua caliente. No se proporcionaron sacos de dormir y los hombres durmieron en colchones viejos y sucios infestados de chinches. Sabemos que la situación de algunos soldados es mala, sí, pero tampoco sabemos si la de los otros es buena. Hay que tener en cuenta que la información que nos llega desde Rusia es opaca y que es difícil entrever lo que realmente está pasando.

Recently mobilized #Russian soldier shows his everyday life in the camp. They don't receive anything, so to survive, they need to steal basic things like mattresses or wood stoves from others. pic.twitter.com/wk9Aj1u1zs