¿Cómo acabar con los tiroteos? Una opción es tener siempre reunidos a los fanáticos de las armas

Más de 32.000 muertos y más de 67.000 heridos cada año. Esas son las consecuencias de las armas de fuego en Estados Unidos. Se trata de un problema endémico que ha vuelto a ocupar todos los titulares tras el tiroteo de Florida. Ahora, la Facultad de Medicina de Harvard ha encontrado un fenómeno curioso: la probabilidad de que haya una herida de arma de fuego cae durante las convenciones de la Asociación Nacional del Rifle.

Se desploman un 20%. Una reducción de hasta el 20% en heridas con arma de fuego por todo el país durante las fechas de la convención anual de la NRA que reúne cada año a más de 80.000 entusiastas de las armas. Tras revisar casi 76 millones de reclamaciones al seguro entre los años 2007 y 2015, los resultados acaban de presentarse en el New England Journal of Medicine y muestran algo muy llamativo: las heridas no son cosa de cowboys inexpertos.

No era la ruleta rusa. Esa era la creencia habitual: que la mayoría de las lesiones accidentales se producen por la inexperiencia y la falta de entrenamiento con las armas de fuego. Es un discurso que promueve la misma NRA para promocionar sus programas formativos. El problema es que esta explicación, sin tener por qué ser falsa, no explica del todo bien la reducción del 20%.

Sobre todo, porque la mayor reducción de lesiones se registró entre hombres de estados del sur y el oeste, lugares con una mayor tasa de posesión de armas. Y en los estados donde se realiza la convención. Algo que apoya la idea de que la reducción está relacionada con la asistencia a esas convenciones.

Un "experimento natural". Sin embargo, el estudio es meramente observacional y no se puede establecer una causa de causa efecto. Sin embargo, Anupam Jena, las reuniones de la NRA proporcionaron un interesante "experimento natural" para ver qué ocurre cuando un gran número de usuarios de armas se toman unos días libres para disparar.

"Una solución innovadora". Ya hemos hablado mucho sobre posibles soluciones al problema de las armas en EEUU, todas ellas infructuosas. Pero este estudio abre una nueva forma de abordar el problema: ampliar la convención de la NRA hasta que dure un año entero. No soluciona el problema, pero menos da un rifle semiautomático.

