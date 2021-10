"¿Cómo lo han hecho?": la prensa alemana se fascina con el éxito de España en la vacunación

Pese a los grandes errores cometidos durante la primera fase de la pandemia, España ha gestionado con éxito la campaña de vacunación. A día de hoy el 78% de la población presume de pauta completa, un porcentaje inigualado por cualquier otro país del mundo con más de 10.000.000 de habitantes. Aunque consideremos este umbral arbitrario, lo cierto es que el sistema sanitario español ha funcionado muy bien allá donde otros no lo han hecho (o donde funcionó muy mal en marzo del año pasado).

¿Por qué?

El tratamiento. La pregunta no nos la hacemos nosotros sino la prensa alemana. Un reportaje de DW se ha viralizado durante los últimos días en las redes sociales españolas. "¿Cómo lo han hecho?", se pregunta la presentadora tras explicar que España está al borde del 80% de la población totalmente vacunada sin haber impuesto restricciones a los no-vacunados o sin haber ofrecido recompensas a cambio. El contraste con países como Francia, Estados Unidos o Alemania, donde al estancamiento de la campaña le han seguido medidas de incentivo/exclusión, es claro.

Spain has one the highest vaccination rates in the world – 79.2% of all residents are fully vaccinated, 89% of those over 12 yo– without government mandates or incentives. Here is what's behind the Spanish success story and what others could learn from itpic.twitter.com/bjwCbT8F1b