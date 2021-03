Cómo de pobre es el 10% más pobre de cada país del mundo, explicado en un gráfico

La desigualdad ha copado gran parte del debate político y económico de los últimos diez años. Es probable que no se marche a corto plazo. Dos fenómenos paralelos contribuyen a avivarlo: los países desarrollados son cada vez más desiguales y la brecha entre las naciones ricas y pobres se está reduciendo. ¿Pero hasta qué punto? Una buena forma de entender la distancia sideral que aún les separa es observando las condiciones materiales del 10% más pobre en cada nación del planeta.

Incluso para ser pobre importa de dónde eres.

El contraste. Lo ilustra este gráfico elaborado por Max Roser, creador de Our World in Data. En él se muestra la relación entre el PIB per cápita de cada país del mundo y los ingresos diarios del 10% más pobre. El gráfico traza una diagonal muy clara desde los países africanos, como Chad, donde las personas con menos renta subsisten con menos de $1 al día y donde los ingresos nacionales están por debajo de los $5.000 anuales; hasta los europeos, como Dinamarca, donde el decil más pobre cobra más de $20 diarios y donde la renta nacional supera los $45.000.

Hay una lógica: cuanto más rico es el país más ricos son sus pobres. A priori inquebrantable y predecible. Pero hay excepciones.

This is how the incomes of the poorest 10% compare across countries.



The poorest Americans are poorer than the poor in the more equal European countries that have a lower GDP per capita.



The poor people in low GDP countries are much poorer than poor people in richer countries. pic.twitter.com/TUZ9W9iw6s