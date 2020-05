¿Cómo predecir un brote de coronavirus? Mirando en las aguas fecales

Hasta la fecha, la única forma de contener la actual epidemia de coronavirus pasa por fortalecer el sistema de trazabilidad. Es decir, identificar rápidamente los casos, investigar los contactos, realizar pruebas PCR y aislar a los positivos. Sin embargo, investigaciones recientes avalan un nuevo sistema de detección: la búsqueda del virus en las aguas residuales.

Alcantarillado. Un estudio realizado por la Universidad de Yale señala las aguas residuales como un medio al que prestarle atención para detectar de forma precoz la incidencia del coronavirus en la población. ¿Razón? El material genético del SARS-Cov-2 también está presente en las heces de los pacientes infectados. De hecho, éste suele aparecer en los desechos orgánicos antes incluso de que aparezca sintomatología en los pacientes.

This graph is amazing. It shows that measuring #SARSCoV2 levels in municipal sewage almost perfectly predicts forthcoming #COVID19 cases with a full week's notice (R=0.994). It's one of several discoveries in this new study from @Yale: https://t.co/hZVdXebx2D. C-19 is #InThePoop pic.twitter.com/shNzTKYoYP