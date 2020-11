En condiciones normales, lo lógico hubiera sido que Donald Trump ganara las elecciones

Mucho se ha escrito y mucho más se escribirá sobre el aparente fracaso del Partido Demócrata en las elecciones de la semana pasada. Pese al previsible acceso de Joe Biden a la Casa Blanca, sus márgenes en los estados clave han sido inferiores a los previstos por las encuestas. Y en paralelo, el Partido Republicano ha mantenido su mayoría en el Senado y ha menguado el dominio de los demócratas en el Congreso. Biden se aproxima así a una legislatura compleja sin espacio para maniobrar.

¿Es esta una lectura correcta?

Sí y no. Si pensamos en lo optimista de las encuestas, sí. Pero si pensamos en el contexto estructural en el que se celebraron las elecciones, no. Lo ilustra un dato: la mayoría de estadounidenses (un 56%) consideraban antes de los comicios que su vida era mejor respecto a cuatro años atrás. Que su posición económica había mejorado. En 2012 y 2004, las dos últimas ocasiones en las que un presidente en el cargo se presentaba a la reelección, el porcentaje era del 45% y del 47% respectivamente.

Trump partía de una posición más favorable.

A lot of punditry (including my own) assumed that 2020 was an exceptionally favorable electoral environment for Democrats.



But most Americans are better off financially now than they were 4 years ago, and thanks to CARES, better off than they were last January. And most know it! pic.twitter.com/hp1E1yMe16