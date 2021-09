Confianza, poca polarización y sin "policías de balcón": el éxito de Dinamarca contra el covid

Japón, Israel, Portugal, Alemania, Australia, República Checa, etcétera. El listado de países que durante el último año han sido presentados como un "milagro frente al coronavirus" es tan largo como decepcionante. Casi todos ellos se han anotado éxitos puntuales en la gestión de la epidemia. ¿Baja la IA? Las explicaciones sobre su secreto caducan cuando vuelven a subir. ¿Vacunan muy rápido? En unos meses, estancados.

El ejemplo. No todas las naciones se han apuntado triunfos igual de resonantes que sus fracasos. Para algunos, los "mejores" en la gestión de la epidemia, los primeros han superado a los segundos. Dinamarca es uno de ellos. A día de hoy ha vacunado completamente al 76% de su población, ha contenido su IA por debajo de 300 desde principios de año y ha limitado su exceso de mortandad durante los meses más críticos del covid. Bajo cualquier punto de vista, es uno de los éxitos de la pandemia.

¿Por qué? Si algo hemos aprendido durante el último año es que la clave de un éxito no es cultural (rendimiento dispar de países afines en una región) y sí multifactorial. Esto último también vale para Dinamarca, como ilustra un estudio elaborado por Michael Bang Petersen, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Aarhus, sobre las respuestas de varios países a la epidemia. Petersen está al frente del proyecto Hope (acrónimo en inglés de "Cómo las democracias lidian con el covid"), un trabajo sobre el comportamiento social y político durante la pandemia.

Tras 400.000 entrevistas conducidas desde marzo de 2020 en ocho naciones, Dinamarca incluida, ha llegado a las siguientes conclusiones.

Today, Denmark lifted all restrictions & COVID-19 is no longer deemed a "societal threat".



I led the country's largest behavioral covid-project (@HopeProject_dk) & advised the Danish gov.



Here are my thoughts on how DK got here, what can be learned & what lies ahead.

🧵 (1/14)