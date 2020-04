Consecuencia imprevista del coronavirus en EEUU: los tiroteos escolares se reducen a mínimos de 2002

La ritmo de la epidemia por coronavirus que vive Estados Unidos, ha motivado que la mayor parte de sus estados hayan ordenado el aislamiento social y el cierre de colegios. Una de las consecuencias más directas de esta última decisión ha sido la reducción del número de tiroteos escolares, un delito que representa la segunda causa de muerte juvenil en Estados Unidos.

Marzo histórico. El número de accidentes producidos en los colegios y universidades norteamericanas ha caído a mínimos de 2002. Según datos recogidos por el Centro Nacional de Seguridad Escolar, no se registraba un mes de marzo tan optimista desde hace casi una década. Para hacernos una idea, en 2019, los colegios registraron un total de 45 tiroteos, es decir, se producía un accidente casi de forma semanal si tenemos en cuenta que un año natural tiene 46 semanas.

Matices. El mero hecho de que no se hayan producido tiroteos a manos de los alumnos, no quiere decir que no se hayan disparado armas en los centros escolares. Según la organización que rastrea la violencia armada en Estados Unidos, Everytown for Gun Safety, en marzo de 2020, se produjeron un total de siete tiroteo, pero ninguno de ellos tuvo la calificación de "escolar".

¿Razón? Cuatro de ellos fueron fruto de disparos accidentales, otro fue causado por un adulto en un campo de fútbol durante el fin de semana y otros dos ocurrieron en campus universitarios sin implicar a estudiantes.

Escuelas cerradas. Esta es la razón por la que los tiroteos se han reducido a las cifras de hace 18 años. Desde hace tres semanas, Estados Unidos mantiene los centro educativos cerrados, lo que ha motivado que los altercados con armas se hayan reducido drásticamente. Aunque el plan 'Openin Up America' de Trump pretende reabrir la economía y (los colegios) en tres fases que van de mayo a junio, una docena de estados ya han anunciado que no abrirán sus centros hasta septiembre.

Según el Washington Post algunos de ellos serían California, Nebraska, Kansas o Virginia.

Aumentan las ventas. El FBI detectó que, durante el pasado mes de marzo, se produjo un aumento del 80% de las verificaciones de antecedentes de armas de fuego. En total, se realizaron 3,7 millones de verificaciones, la cifra más alta registrada desde que comenzaron a contabilizar estos datos en 1998. Es más, de todas las verificaciones totales, se estima que 2,4 millones pertenezcan a la compra de armas nuevas.

Causa de muerte. Según un informe realizado por la revista New England Journal of Medicine los tiroteos escolares representan el segundo motivo de muerte entre los jóvenes estadounidenses, por detrás de los accidentes de coche que aglutinan el 20% de las bajas. Concretamente y tomando como referencia los datos de 2016 en los que se basa el estudio, el 15% de los fallecidos menores de 19 años fueron causa de un tiroteo escolar.

