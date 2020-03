El coronavirus ha colapsado la sanidad de Lombardía, una de las mejores del mundo. Esto puede esperar España

Durante el pico más alto de infecciones por coronavirus, la provincia de Hubei se quedó sin camas. Miles de enfermos se aglomeraban en los pasillos, incapaces de encontrar un doctor que atendiera a sus males. China inició entonces la construcción de hospitales de campaña, improvisados en apenas diez días, capaces de alojar a decenas de miles de pacientes.

El tiempo pasó. China redujo sus casos. Ahora Italia y Europa corren el mismo riesgo.

Más casos. Italia ha alcanzado esta semana los 12.000 enfermos. Es el segundo país del mundo donde más contagios se han registrado. La mayor parte de pacientes se concentran en el norte del país, una de las zonas más ricas y desarrolladas del mundo. Y pese a ello, la capacidad hospitalaria ha sido manifiestamente insuficiente.

Sin UCI. El ejemplo más claro lo ofrece Lombardía. "No hay más camas en cuidados intensivos", explicaba Giorgo Gori, alcalde de Bérgamo, el martes. En ciudades como Cremona, muy afectadas, el hospital ha tenido que triplicar el espacio dedicado a la UCI ante la avalancha de pacientes (unos 35 al día). En toda la región hay unas 1.100 camas de cuidados intensivos, por más de 5.000 infectados por coronavirus.

Lleno. Los relatos que llegan desde allí son poco alentadores, y dibujan un escenario de pacientes desatendidos, médicos exhaustos y centros a rebosar. Hace días, un médico local, Daniele Macchini, compartía un texto (se puede leer en inglés aquí) posteriormente viralizado:

La guerra ha estallado y las batallas se libran día y noche. Los casos se están multiplicando. Tenemos un ratio de 15-20 admisiones al día, todos por el mismo motivo (...) Ya no somos cirujanos, urólogos, ortopedistas. Ahora somos simples doctores que, repentinamente, forman parte de un mismo equipo para afrontar este tsunami que nos supera.

Ayer, el jefe del departamento de enfermedades infecciosas en el hospital de Sacco, en Milán, explicaba lo siguiente en el Financial Times: "No sé por cuánto tiempo mas puede aguantar el sistema, no quiero ni pensar en cómo puede terminar todo esto. Nosotros estamos aguantando, pero otros hospitales están mucho peor".

Excelencia. Y esto está sucediendo en Lombardía, una región cuyo sistema sanitario se cuenta entre los más avanzados del planeta. Frente a sus 3,7 camas por cada 1.000 habitantes, o las 4 de Emilia-Romagna, Calabria y Campagna apenas cuentan 2,9 y 3 por cada 1.000 habitantes. Su riesgo de colapso es mucho mayor en el eventual caso de que la epidemia asalte el Mezzogiorno, mucho más pobre.

Elecciones. Los recursos son limitados, lo que obliga a decisiones dramáticas. No se puede atender a todos. Hay que elegir. Ni se tienen las suficientes máquinas de respiración ni se cuenta con los suficientes médicos. La gravedad es tal que el colegio nacional de cuidados intensivos ha publicado una guía (PDF) sobre qué enfermos priorizar.

Lo que obliga, inevitablemente, a dejar de lado a otros. En ocasiones con consecuencias letales.

Los demás. Este y no otro, como vimos, es el gran riesgo al que se exponen todos los países. Un sistema sanitario incapaz de tratar a todo el mundo. España tiene menos camas por 1.000 habitantes que Italia (2,9), con una alta variabilidad regional (3,8 en Cataluña vs. 2,1 en Andalucía, pasando por las 2,7 de Madrid). Es un mal punto de partida para una crisis que, de alcanzar la dimensión italiana, sería logísticamente terrible.

La primera pista del auténtico problema: España necesita 1.000 respiradores de urgencia, pero no tiene dónde encontrarlos (aunque China ha decidido donar material, como ya hiciera con Italia). Es miedo es compartido por otros países, como Estados Unidos y su distópico sistema sanitario, o Reino Unido, con 2,54 camas por cada 1.000 habitantes.

