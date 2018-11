Si creías que tus políticos eran corruptos es porque aún no conoces a los de Río de Janeiro

Brasil vive tiempos convulsos. La elección de Jair Bolsonaro estuvo motivada, en gran medida, por los numerosos casos de corrpución que salpicaron al gobierno saliente, controlado por el Partido de los Trabajadores. El principal, el escándalo Lava Jato, puso de manifiesto el gigantesco entramado corrupto organizado por las élites políticas. Su magnitud resulta insoslayable incluso en Brasil, un país acostumbrado a la corrupción.

Y de qué modo.

Río, el paroxismo. Ningún estado (Brasil es un estado federal) lo representa de mejor modo que Río de Janeiro. Hoy mismo la policía ha detenido a su gobernador, Luiz Fernando Pezao, del MDB. La fiscalía le acusa de haber repartido más de diez millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2018. Durante ese tiempo, Pezao ejerció primero como vicegobernador y más tarde (desde 2014) como gobernador. Pasará la noche en prisión.

Todo lo demás. ¿Un pequeño borrón en el historial de tan honorable estado? En absoluto. Todos los gobernadores electos de Río de Janeiro desde 1998 (y van cuatro) han sido arrestados. Todos los presidentes de la Asamblea Legislativa estatal desde 1995 han seguido sus pasos. En la actualidad el 14% de los diputados regionales duermen entre rejas (10 de 70). Cinco de los seis consejeros del Tribunal de Cuentas les acompañan.

Se suele decir, y es cierto, que en política muchos representantes honestos pagan por las acciones de unos pocos corruptos. En Río de Janeiro es literalmente al revés.

Foram presos no Rio de Janeiro:

- Todos os governadores eleitos de 1998 a 2014

- Todos os presidentes da Assembleia Legislativa de 1995 a 2017

- 10 dos 70 deputados estaduais

- 5 dos 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado

- Procurador-geral do MP Estadual pic.twitter.com/fkWMuzChDb