La cultura crypto ya tiene su Fyre Festival: Cryptoland, el metaverso hecho carne en una isla de Fiji

Como un Petón abatido por la tecnificación del fútbol moderno, la mayoría de la humanidad asiste al apogeo de la cultura crypto "sentimental, emocionalmente" superada, indefensa, abrumada. ¿Qué es un NFT? Un inextricable objeto de inversión. ¿Qué es el Metaverso? Un puñado de gráficos cutres desarrollados por Facebook. ¿Qué es Cryptoland, la primera "isla física" y al mismo tiempo "crypto" del mundo?

Vamos a descubrirlo ahora mismo.

El proyecto. Data de finales del año pasado, cuando varios medios especializados anunciaron la creación de Crytpoland, "un proyecto a gran escala con la misión de construir la primera isla física del mundo para la comunidad crypto". En su web, Cryptoland aspira a solventar el gran problema de la cultura crypto: "Unidos en lo digital, separados en lo físico". La isla, así, aspira a convertirse en un punto de unión para todas aquellas personas detrás de los avatares los simios excéntricos, las obras de arte sustraídas y la replicación de todo-lo-real.

El vídeo. Lo interesante llega ahora. Cryptoland ha ganado notoriedad gracias a un largo vídeo promocional donde exploran los recovecos de su isla... Digitalmente. A la simulación le preceden los testimonios exaltados de algunas de las figuras más populares de la crypto-cultura, como Kyle Chassé, quien afirma haber invertido ya $500.000 en el proyecto. Acto seguido se nos presenta una recreación animada que haría llorar de la emoción a los desarrolladores del primer Dreamworks.

En la recta final del vídeo toman protagonistas los, suponemos, responsables de Crytpland: Max Olivier y Helena López Jurado.

El hilo. Hablaremos de ellos en un par de párrafos. Pero primero, acudamos al hilo que ha popularizado Crytpoland no tanto entre la comunidad crypto como entre todas las personas que observamos atónitos y confusos todo lo relacionado con el Metaverso. Lo firma Molly White y es extenso. Funciona a un tiempo como crítica ácida y como advertencia sobre lo que, en apariencia, bien podría ser otro Fyre Festival: un proyecto demasiado-bueno-para-ser-cierto encaminado hacia el desastre.

an up-and-coming crypto scam—er, project—has managed to dunk on cryptobros better than any satirist i've seen so far, with one of the most painful-to-watch youtube videos i've seen in a while. join me in hell as we watch this together: https://t.co/m6ptLfU1jU