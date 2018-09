¿Cumples con las condiciones de tu Plan Familiar? Spotify ha empezado a comprobarlo con GPS

Spotify se ha convertido por derecho propio en el principal servicio de streaming musical del mundo occidental. El pasado verano alcanzaba los 180 millones de usuarios activos, de los cuales más de 83 eran suscriptores de pago. Buenas noticias, sí, pero también relativas: según un reportaje de Billboard, gran parte de ellos lo hace bajo Planes Familiares (€14,99 al mes, apenas €30 al año si se completan todos los huecos). El 30% de los nuevos suscriptores lo haría bajo este modelo.

Y Spotify quiere ponerle fin.

¿Cómo? A priori, los Planes Familiares sólo funcionan para miembros que comparten domicilio. Sin embargo, saltar el requisito es tan sencillo como exigir a todos los suscriptores, sean familia o no o vivan bajo el mismo techo o no, incluir la misma dirección. Al parecer y según denuncian numerosos usuarios en Twitter, Spotify habría comenzado a verificar los Planes Familiares vía GPS. El usuario tendría que cederle los datos, y si no cuadraran con la dirección de registro, perdería el acceso.

@Spotify Why do you need my GPS location to continue offering me a "Premium discount"? I pay for the family plan and it should not matter where my family lives. Will you cancel my account if my family gets too far from each other? #wtf #fail pic.twitter.com/HauQtHXSUA