Daños colaterales del coronavirus: en EEUU están obstruyendo sus retretes con toallitas

Si febrero fue el mes en el que el coronavirus asedió mayoritariamente la provincia china de Hubei y llegó a Europa, marzo se perfila como el mes que la pandemia se ceba con el viejo continente y da el salto al otro lado de océano Atlántico. Estados Unidos cuenta ya con más de 33.000 casos positivos y más de 400 muertos.

Papel higiénico. Los supermercados americanos se han quedado sin unidades en sus estanterías durante algunos días. Ni siquiera Amazon pudo abastecer a sus clientes porque de forma temporal se quedó sin stock. Aparentemente y según recoge The New York Times, este déficit en los comercios se debe a la compra masiva que se ha producido ante la inminente expansión del coronavirus por Estados Unidos. No es que no se fabrique papel higiénico, el problema reside en que la demanda es tan elevada que a los fabricantes no les da tiempo a reponer las existencias.

Alternativas. Ante la falta de rollos de papel y toallitas desinfectantes, los estadounidenses han comenzado a comprar servilletas, toallitas de bebé, desmaquillantes o desechables con el objetivo de utilizarlos tanto como sustitutivos del papel higiénico como para limpiar superficies. ¿Resultado? Debido a que este material no se deshace en el agua de la misma forma que el papel higiénico, han comenzado a obstruirse las tuberías y a producirse problemas en el alcantarillado.

Consecuencias. Localidades como Spokane (Washington), Charleston (Carolina del Sur), Lexington (Kentucky) o Austin en Texas han registrado problemas de obstrucción en su sistema de alcantarillado debido a que los ciudadanos tiran al retrete sucedáneos del papel higiénico no desechables, lo que les ha llevado a impulsar el hashtag #WipesClogPipes (las toallitas obstruyen las tuberías).

Think before you flush. ‘Wipes' and paper towels are not designed to breakdown in wastewater. Protect pipes from sewer backups and costly repair by ONLY flushing your waste and toilet paper. https://t.co/Mo7BfDkVxA #WipesClogPipes pic.twitter.com/zqyVMe08wq — U.S. EPA Water (@EPAwater) March 18, 2020

Desde la propia administración, organismos como la Junta de Recursos Hídricos de California o el Distrito de alcantarillado regional del noreste de Ohio han comenzado ha pedir a los ciudadanos un cambio de práctica.

Riesgo. Teniendo en cuenta que los sistemas de alcantarillado dependen en gran medida del flujo de agua que contienen para poder mover los residuos, utilizar alternativas no desechables tiene un doble problema: por un lado la obstrucción en sí de la tubería y, por el otro, la llegada de productos sin disolver a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, algo que en circunstancias normales no es recomendable para el medio ambiente, pero en una situación de pandemia mucho menos.

Meme pandémico. Como consecuencia de las compras masivas de papel higiénico que ha ido haciendo la gente por temor a un desabastecimiento, este producto se ha convertido en un meme transversal que lo mismo funciona en China, Europa o Estados Unidos.

This quarantine has really upped some of y'all's creativity 😭 pic.twitter.com/CqDO5bLSbC — *Stares in 𝐋𝐎𝐑𝐃 𝐙𝐔𝐑* (@lilnigga_Lexx) March 22, 2020

Sin ir más lejos, en España, una semana antes de que se decretase el estado de alarma, fábricas como la del El Burgo de Ebro o la de Ence habían experimentado un aumento de la demanda de un 25 y un 20% respectivamente, lo que no solo deja las despensas más que llenas, sino también la galería de memes del móvil.

Imagen: Kelly Sikkema/Unsplash