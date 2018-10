Denuncias trolls, o el triste destino de muchos youtubers dedicados al análisis cultural

A veces se nos olvida que el sentido de justicia y protección al débil son ideas defendidas por los Estados, pero no necesariamente por las empresas privadas, por mucho que algunos de nosotros dependamos también de estas últimas.

Vamos con los tres ejemplos recientes que han vuelto a levantar preocupaciones sobre el criterio de Youtube.

1) Warner denuncia al canal Musicaviva, dedicado a difundir tutoriales de guitarra de canciones famosas, por tocar acordes de una canción de Maná. La canción no se reproduce en ningún momento, sólo le explican a los espectadores cómo tocarla. Youtube le da a Warner la razón y Musicaviva pierde la monetización vía anuncios, que van a parar a los dueños de los derechos de la canción.

2) Cuando el canal Music Radar Clan, un chico que hace reportajes culturales y divulgativos sobre discos y músicos famosos, empieza a tener una base de seguidores mínimamente relevante, le caen de golpe un montón de denuncias de diversas fuentes sobre la posesión de derechos de autor. En un caso incluso le denuncian por una canción que él mismo había compuesto. Dependiendo de la tramitación de la denuncia, a veces debe borrar el vídeo entero por sólo una reclamación de copyright de algo que aparece 18 segundos. En otro pierde completamente los derechos de monetización. Harto de la inseguridad, y dado que quiere dedicarse a ello, decide que su financiación pase por el apoyo en Patreon.

3) Un troll del copyright denuncia al youtuber holandés Paul Davids por piratear una canción que él mismo había compuesto. Al parecer el troll añadió letras y acordes de guitarra sobre la melodía de Davids, la subió a YouTube y luego denunció a Davids. Durante el tiempo que duró la revisión automática de la denuncia, el troll se llevó los ingresos generados por el vídeo del compositor original.

No son noticias nuevas, ya desde 2011 se apuntaban a este tipo de vacíos y compromisos legales de Youtube. El origen del conflicto surge, como en el caso de Facebook, de la necesidad de la plataforma de multiplicar su contenido con una escasa base de revisores. Es decir, Youtube se plantó con un dilema inicial: ¿revisar uno por uno todos los vídeos antes de que se suban o permitir las denuncias posteriores?

Su solución ha sido crear un algoritmo de identificación de infracción de derechos de autor (que es limitado) y abrir un departamento de resolución de conflictos que es en ocasiones automático (lo que provoca errores) y en otros personal (lo que provoca discrecionalidad y usuarios de primera y de segunda).

Incontables creadores se dedican a algo que podríamos llamar divulgación: el análisis de películas, música o videojuegos. Cada país tiene sus propias normas sobre el uso legítimo de material de terceros. En España, por ejemplo, tenemos el derecho a cita (muy útil para los periodistas) pero que sólo habla explícitamente del contenido textual. En Estados Unidos funcionan con el famoso Fair Use, que hace que varíe mucho una sentencia de otra pero que mira, sobre todo, la porción del material usado y el uso que el acusado ha hecho de él, si entra o no en conflicto en el mercado potencial.

Also if you think I'm exaggerating about being attacked by never ending copyright claims the last 2 weeks take a look at my email. A nightmare #wtfu pic.twitter.com/IgFr1MevoC

Youtube dice que defiende de los principios del Fair Use, pero la realidad es que legalmente sólo protege anualmente a un porcentaje muy ínfimo de estos. Como el protocolo está automatizado, esto ha creado a algunos de los siguientes agentes:

It seems that my YouTube channel was taken down due to false copyright strikes. All within the same day too... I am working my hardest on getting it back up and running again. Filed counter notification, the only thing this scumbag can do is sue me. Updates to come...#wtfu pic.twitter.com/Sa4mO1xE83