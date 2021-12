¿Un desacople esperanzador? En Sudáfrica los contagios se han disparado pero las muertes no

Del mismo modo que Wuhan quedó asociada irremediablemente al origen de la pandemia, una remota región sudafricana ha quedado vinculada a ómicron para siempre: Gauteng. Fue allí donde se monitorizó, que no circuló, la variante por primera vez. La provincia opera ahora como un grupo de control mundial para conocer el impacto y la gravedad de ómicron, una suerte de espejo sobre lo que nos depara el futuro a corto plazo. También Sudáfrica en agregado.

¿Y qué dicen sus datos?

Un decalaje. A priori, algunas buenas noticias. Los contagios se han disparado tal y como ya sucediera en olas precedentes. Sudáfrica registra hoy 448 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos catorce días, cifras similares a las de agosto y enero, los dos últimos picos de transmisión. Al contrario que entonces, las muertes no han aumentado en la misma proporción. Se han mantenido planas, siguiendo la tendencia de las semanas y los meses previos, antes de que llegara ómicron.

Un gráfico ilustrativo.

In South Africa, we’re thankfully seeing a striking decoupling between new Covid cases and ICU admissions and deaths. Whether #Omicron is inherently less virulent, whether this hopeful finding is result of baseline immunity in infected, or a combination of both, is still unclear. pic.twitter.com/xtmCSdpCNc