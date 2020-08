La destrucción provocada por la explosión de Beirut, explicada en un desolador vídeo

Una gigantesca explosión de origen aún desconocido ha sacudido el puerto de Beirut, la capital del Líbano. A esta hora de la tarde es imposible surcar las redes sociales sin toparse con un vídeo del estallido. Todas las secuencias muestran lo mismo desde distintos ángulos: una enorme columna de humo proveniente de un edificio; una explosión inminente; una columna rojiza aún más grande; y una onda expansiva que arrasa todo cuando encuentra a su paso. Son imágenes estremecedoras.

Estado. Casi tanto como el estado actual de la zona portuaria, epicentro de la catástrofe. Este vídeo compartido por @joeyayoub es ilustrativo: coches calcinados, edificios en ruinas, grúas volatilizadas y escombros por doquier. Un coche atraviesa una calle paralela a la explosión y las imágenes que encuentra a su paso se evocan las de una zona de guerra, totalmente descompuesta por el peso de los proyectiles y del conflicto.

Solo que en Beirut, hoy, no había guerra alguna. La agencia Shebab cuenta con un vídeo del incidente grabado en las inmediaciones del puerto, y con varias imágenes del estado de los alrededores ahora mismo.

Saturación. Por el momento se desconoce el balance de víctimas. Las hay con total seguridad, como ilustran otros vídeos en las inmediaciones del puerto. Según explica Maya Gebeily, corresponsal de AFP en Oriente Medio, los hospitales de Beirut están rechazando el ingreso de personas con la cara ensangrentada, visiblemente heridas, al haber superado el punto de saturación. Otras imágenes evidencian que la onda expansiva ha descompuesto decenas de edificios lejos del puerto, ya en el interior de la ciudad, llenando de escombros las calles.

Hospitals in #Beirut turning away injured people with blood streaming down their faces because they're too full or damaged to take them in pic.twitter.com/HSXzwCBICP