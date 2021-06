Disney lleva años registrando el folclore como propiedad intelectual. Ahora tiene un problema: Loki

Si hay algo en el mundo que Disney protegería a toda costa es toda la ristra de personajes de ficción extremadamente memorables y queridos en la cultura moderna que ha creado a lo largo de los años. Y el mecanismo que tiene para ello es tomarse cada vez más en serio la infracción de sus marcas registradas, ya sea registrando derechos de autor y marcas comerciales para proteger a sus personajes. Cualquiera que desee utilizar material de la franquicia de Disney debe seguir todos los requisitos legales para evitar infringir los derechos de propiedad intelectual de la empresa.

Sí, el equipo jurídico de Disney se muerde los dedos por barrer del mapa todo aquello relacionado, por remotamente que sea, con marcas propiedad de la corporación. Y ahora es el turno de Loki. El problema es que no sólo se trata de un personaje de Marvel, sino también de una deidad nórdica.

¿Qué ha pasado? Un usuario de Twitter, YourBoswell, compartió hace unos días un correo electrónico que le había enviado Redbubble, el mercado online donde se puede comprar y vender artesanías, que decía que su obra de arte había sido eliminada debido a la violación de "los derechos de alguien". Aunque afirmaban que Disney no se comunicó con ellos, el producto de YourBoswell se había borrado de la plataforma según las pautas de Disney Enterprises, Inc. y que el tema en cuestión era "Loki".

La pieza en sí era una camiseta con una referencia que Loki de Marvel usó en un cómic de 2019 que decía la frase "Low Key" en ella, y el artista afirmaba que alteraron la fuente para que se viera diferente a la original y que había sido hecha sólo con fines para cosplay. De hecho, YourBoswell, explicó que el trabajo eliminado había estado en la plataforma durante años. ¿Qué ha sucedido entonces? Todo apunta a que Disney estaba intentando acaparar la palabra "Loki" debido a su reciente serie de televisión de Disney Plus.

“Did u scroll” - first of all I’m not hiding anything??? Second of all I didn’t expect my complaining to go viral??? Posts ABOUT this post have like 5k+ rts and mine doesn’t even have like 300



I ain’t advertising or asking for anything



And it’s my PROFILE PIC HERE DAMNIT pic.twitter.com/XfUmKcUsnx