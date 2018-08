La disputa política más absurda del año enfrenta a Canadá y Arabia Saudí. Y se está poniendo fea

Todo empezó con un simple mensaje en Twitter: "Canadá está tremendamente preocupada por los arrestos adicionales de activistas por la sociedad civil y por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, incluyendo a Samar Badawi. Urgimos a las autoridades saudíes a liberarla inmediatamente y a todas las demás activistas pacíficas por los derechos humanos". El mensaje resonó en las cuatro esquinas de Riyadh, y provocó que el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS) respondiera expulsando al embajador e imponiendo sanciones económicas a Canadá.

¿Todo por un tuit? Veamos.

¿Quién es Samar Badawi? Badawi es una activista por los derechos de las mujeres saudíes, clave para que las mujeres hayan accedido a la conducción (otorgada por MBS). Su relación con Canadá surge de su hermano: otrora bloguero opositor, fue apresado y represaliado por la monarquía saudí. En consecuencia, su mujer y sus hijos huyeron a Canadá. Este año accedieron a la ciudadanía. Su relación con el gobierno es tenue, pero suficiente para que, tras el arresto de su hermana, el liberal gobierno de Justin Trudeau mostrara su rechazo.

Era un gesto de cara a la galería, sin consecuencias políticas.

Canada is gravely concerned about additional arrests of civil society and women’s rights activists in #SaudiArabia , including Samar Badawi. We urge the Saudi authorities to immediately release them and all other peaceful #humanrights activists.

¿Qué ha pasado? Tras el tuit el Ministerio de Exteriores saudí respondió con un hilo en el que despachaba durísimas palabras contra Canadá: "[Su posición] es grave y una inaceptable violación de las leyes y de los procedimientos del Reino. Además de violar la judicatura del Reino y de romper el principio de soberanía". Dicho de otro modo, Arabia Saudí recomendaba a Canadá que se metiera en sus asuntos. Algo no del todo extraño, pero sí excepcional por la retórica encendida.

Lo sorprendente llegó poco después: más allá de Twitter, MBS ordenaba a su gobierno expulsar al embajador candiense de Riyadh, cerrar todas las líneas aéreas entre ambos países, congelar cualquier tipo de inversión o proyecto comercial conjunto entre Canadá y Arabia Saudí, y ordenar el regreso de más de 16.000 estudiantes saudíes en el país americano. Lo que comenzó en un tuit se convirtió en una de las crisis diplomáticas más graves del año.

#Statement | KSA through its history has not and will not accept any form of interfering in the internal affairs of the Kingdom. The KSA considers the Canadian position an attack on the KSA and requires a firm stance to deter who attempts to undermine the sovereignty of the KSA.