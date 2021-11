Elche y Cartagena son de las ciudades más verdes de Europa: la importancia de no "gentrificar" tus árboles

Los árboles ayudan a reducir los contaminantes atmosféricos, mitigan el efecto de isla de calor urbano y reducen el estrés y las alteraciones del sueño al proporcionar un amortiguador contra el ruido del tráfico. Cuando pensamos en una ciudad verde y sostenible, nos vienen a la cabeza los majestuosos parques, diseños compactos y calles llenas de carriles de bicicletas de ciudades como Copenhague o París. A menudo pueden parecer un escaparate para la habitabilidad urbana, sobre todo en comparación con sus contrapartes extensas y centradas en el coche como Estados Unidos, etc.

Pero un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) pinta una imagen de una Europa urbana donde una falta generalizada de espacios verdes podría acortar la vida de decenas de miles de residentes. Y España tiene ahí mucho en juego.

El estudio. Analizando más de 1.000 ciudades de más de 100.000 residentes en todo el continente, el estudio de ISGlobal, publicado en The Lancet Planetary Health, sugiere que las ciudades de Europa podrían prevenir 43,000 muertes al año si siguieran las pautas de la Organización Mundial de la Salud. sobre acceso a espacios verdes. Pero más del 60% de los residentes urbanos estudiados carecían del acceso a la vegetación que recomienda la OMS: al menos 0,5 hectáreas de espacio verde dentro de una distancia lineal de 300 metros de cada hogar.

Para calcular la cantidad de espacios verdes en cada ciudad, los investigadores utilizaron un indicador gráfico que utiliza imágenes de satélite dentro de un área determinada. El estudio luego mapeó las muertes sobre imágenes derivadas del NDVI de las ciudades estudiadas y se descontaron otros factores que podrían influir en la esperanza de vida de los residentes, como una población mayor o niveles de ingresos más bajos para vincular la cantidad de muertes prematuras que experimentó un área con su proporción de espacios verdes.

Resultados. El ranking del estudio tiene sorpresas: algunos ganadores y perdedores quizás inesperados. A varias ciudades conocidas por su belleza y su agradable entorno les va mal, mientras que a otras con una reputación menos glamurosa les va sorprendentemente bien. Los principales infractores incluyen imanes turísticos como las ciudades italianas de Trieste y Turín y la capital danesa, Copenhague. De España, encontramos a la ciudad de Gijón y A Coruña en los tristes puesto 3 y 9 de la lista con mayor mortalidad por falta de espacios verdes.

Sin embargo, las antiguas ciudades mineras de carbón de Rotherham (Reino Unido) y Wałbrzych (Polonia) aparecen entre las 10 ciudades con la mejor proporción y distribución de espacios verdes en sus áreas urbanas. Pero lo más curioso de todo es que de toda la lista, la ciudad Española de Elche es la que menos mortalidad or falta de espacios verdes tiene. También el municipio canario Telde o la ciudad valenciana de Alicante.

Top 10 ciudades europeas con la menor mortalidad debido a la falta de espacios verdes.

Tus zonas verdes deben estar diversificadas. Si solo se analizan las capitales, los resultados no son tan buenos. A pesar de tener muchos parques notables, París tiene el cuarto nivel más alto de mortalidad relacionado con la falta de espacios verdes de cualquier capital europea. A Copenhague le va aún peor, en el número dos, solo por detrás de Bruselas. La razón principal de esta puntuación baja no es porque carecen de parques, sino porque esos parques están mal distribuidos para proporcionar igualdad de acceso a todos. Y digamos que tienen una “brecha de espacios verdes” entre los residentes más ricos que viven en áreas frondosas y las poblaciones más pobres en áreas que carecen de espacios verdes.

El estudio de ISGlobal nos deja otro mensaje importante que subraya las directrices de la OMS: el problema de provocar una "gentrificación verde". Los costes de vivienda aumentan drásticamente en áreas adyacentes a nuevos espacios verdes atractivos, desplazando a los residentes de bajos ingresos a áreas más baratas y menos saludables. Para ser más efectivo, los espacios verdes deben ir donde está la gente, infiltrándose en áreas densas como un mosaico genuinamente extenso en toda la ciudad.

Top 10 ciudades europeas con la mayor mortalidad debido a la falta de espacios verdes.

¿Por qué? El diseño sin árboles de muchas ciudades europeas históricas significa que los centros urbanos densamente poblados pueden terminar a una distancia insalubre de la vegetación, incluso si su densidad proporciona a los residentes muchos otros beneficios ambientales y económicos. Entonces, si bien París puede contener parques generosos, también tiene muchas áreas de alta densidad sin espacios verdes importantes en las cercanías. En general, el 86,45% de los habitantes del área metropolitana viven en lugares que no cumplen con las pautas de la OMS.

Otro factor puede estar sesgando ligeramente los resultados. “A las ciudades que tienen mucha agua dentro de sus fronteras a menudo no les va bien, porque donde hay agua no hay verde”. Estas extensiones de agua pueden ofrecer alguna recompensa en el bienestar, explica uno de los autores del estudio. Aunque aún no hay tantos datos sobre los beneficios para la salud de los "espacios azules". Por lo tanto, las clasificaciones de ciudades vinculadas al agua, como Trieste y Copenhague, podrían ser un poco peores de lo que se merecen. Del mismo modo, las ciudades a las que les va mal en la provisión de espacios verdes pueden obtener mejores resultados en otras medidas de salud pública, como la reducción de la contaminación del aire.

Imagen: Unsplash