Elon Musk inventa el metro (con menos vagones, para menos pasajeros, mucho menos eficiente)

The Boring Company presentó ayer su proyecto de túnel modular diseñado para mover vehículos privados sobre raíles a casi 250 kilómetros por hora. Es el resultado de varios años de trabajo e investigación, surgidos, en cierto modo, del hartazgo de Elon Musk con el infernal tráfico de Los Ángeles. Un túnel, un coche, unas guías y a mover gente. En efecto: The Boring Company inventó ayer el metro. Otra vez.

¿Qué? Sólo que un metro con menos vagones (uno, para ser más exactos) y con mucha menos capacidad de carga (siete pasajeros, como máximo). El túnel resultaba algo precario (no contaba con salidas de emergencia) y lento (no superaba los 80 km/h). Tampoco cumplió con la distancia proyectada por la compañía meses atrás: de los 3,2 kilómetros imaginados se pasó a los 1,8 ejecutados. Interesante, sí, pero también discutible.

¿Por qué? La ironía no escapó a casi nadie: Elon Musk había descubierto una forma de empeorar el metro. En vez de utilizar vagones capaces de mover a centenares de personas, un coche. En vez de ensamblarlos y lograr picos de 28.200 personas transportadas a la hora, como la línea 3 de Budapest, unos teóricos 16.000 pasajeros en 60 minutos (con 4.000 Teslas y con la tecnología 100% desarrollada, algo lejano).

The Boring Company necesitaría tres coches cada dos segundos (94 coches por minuto) para igualar el registro de un metro cualquiera. Todo ello sin contar los probables atascos en la cola del ascensor para acceder al túnel. No parece muy revolucionario.

Dear @elonmusk! Metro line 3 in Budapest has a train per every 150 sec in peak hours, capacity is 28200 ppl per hour. To provide this capacity with 5-seat cars, you would need 3 Teslas in every 2 seconds (94 cars/min). How is this is an innovation and not a scam? https://t.co/GCF0yVBrsF