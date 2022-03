Esclavos de la improductividad: el 70% de las reuniones impiden que los empleados hagan su trabajo

Las reuniones han aumentado en duración y frecuencia en los últimos 50 años, hasta el punto en que los ejecutivos dedican una media de casi 23 horas a la semana en ellas, frente a menos de 10 horas en 1960. Y eso ni siquiera incluye todas las reuniones improvisadas que no se incluyen en los programas. Mucho se ha escrito sobre este problema, pero las soluciones que se plantean suelen ser discretas. Sin embargo, las reuniones afectan la forma en que las personas colaboran y realizan su propio trabajo.

De hecho, la mayoría de veces (70%) impiden que los empleados completen todas sus tareas. Incluso las reuniones ineficaces tienen un impacto negativo en el bienestar psicológico, físico y mental.

La base del problema. Sin duda, las reuniones son esenciales para permitir la colaboración, la creatividad y la innovación. A menudo fomentan las relaciones y garantizan un intercambio de información adecuado. De eso no hay ninguna duda. Pero, ¿por qué alguien defendería esas reuniones excesivas cuando a nadie le gustan? Porque a los empresarios les gusta ser buenos soldados. Cuando sacrifican su propio tiempo por las reuniones, asumen que están haciendo lo mejor para el negocio y no ven los costes.

Y claro, pasan por alto el coste colectivo de la productividad, la concentración y el compromiso. El tiempo es oro. Cada minuto gastado en una reunión inútil consume tiempo para el trabajo en solitario que es esencial para la creatividad y la eficiencia. Por otro lado, los horarios plagados de reuniones interrumpen el "trabajo profundo", un término que el profesor de informática de Georgetown, Cal Newport, usaba para describir la capacidad de concentrarse sin distracciones en una tarea cognitivamente exigente. Como consecuencia, las personas tienden a llegar antes al trabajo, quedarse hasta tarde o usar los fines de semana para ello.

El estudio. Para investigar más y considerar las implicaciones de las reuniones, un estudio se propuso encuestar a 76 empresas que redujeron la cantidad de reuniones durante los últimos 14 meses. La investigación mostraba que el 92% de los empleados considera que las reuniones son costosas e improductivas. Innumerables interacciones online a veces conducían a la llamada "fatiga de Zoom", una condición que, según los neuropsicólogos, contribuye en gran medida al tecnoestrés. En resumen, más reuniones no ayudan a nadie a alcanzar sus objetivos.

New research finds that 70% of meetings keep employees from doing productive work.



Ineffective meetings that waste our time negatively impacts psychological, physical, and mental well-being. Removing 60% of meetings actually increased cooperation by 55%! https://t.co/ILBevVjGfE pic.twitter.com/AIhWQDpQFt