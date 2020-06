España no ha tenido su primer día con 0 muertos. Cómo cuenta Sanidad sus datos lleva a la confusión

Un titular recorrió ayer con entusiasmo los confines de la red: España no registraba ningún muerto por coronavirus de domingo a lunes. Se trataba de una noticia magnífica. Por primera vez en dos meses, el número de fallecidos causados por la epidemia se reducía a cero. Es una idea incorrecta. Las comunidades sí notificaron varios muertos. La confusión surge de la comunicación de los datos por parte del Ministerio de Sanidad.

El criterio. El 19 de mayo, Salud Pública anunciaba un cambio en la forma de contabilizar los muertos por coronavirus. Hasta entonces el procedimiento había sido simple. Se notificaban día a día todos los fallecidos declarados por las comunidades, al margen de su fecha de defunción. Si un paciente había muerto el 3 de mayo pero su deceso se registraba el 7 de mayo, se sumaba al número total de aquel día.

A partir del 24 de mayo, el criterio cambiaba. Salud Pública sólo incluiría en su resumen diario a los fallecidos registrados el día anterior. Y actualizaría el volumen total una vez cada semana.

¿Por qué? Como explica El País, Sanidad exige ahora datos individuales de cada infectado o fallecido, incluyendo la fecha de diagnóstico. El objetivo es prestar una mayor atención a los brotes. El problema es que la comunicación es imperfecta. Las comunidades llevan cierto retraso en la notificación de los datos diarios. Puede haber muertos un día cualquiera, pero no se registran y notifican hasta más tarde.

El resultado es un cambio de criterio confuso que ha roto la serie histórica de fallecidos por coronavirus.

¿Hubo muertos? Sí, y así lo declararon las comunidades autónomas... Siguiendo el criterio previo al 24 de mayo. Asturias notificó tres; Extremadura, uno; Castilla y León, dos; y las Islas Baleares, otros dos. Sin embargo, en el informe (PDF) del Ministerio del 1 de junio el número de fallecidos se mantenía exactamente igual que en la jornada anterior: 27.127. De ahí los "0 nuevos muertos por coronavirus".

La cifra es un falso-total, porque sólo suma los fallecidos con fecha de las 24 horas previas. Y el resto los actualiza una vez cada siete días. Es algo que el propio informe de Sanidad explica en sus múltiples asteriscos metodológicos al final de cada gráfico: "Únicamente se suman al total de forma diaria los casos en los que consta como fecha de fallecimiento la del día previo a la hora de elaboración del presente informe".

¿Cuántos mueren al día? Ahora mismo, no se sabe. El nuevo cómputo de Sanidad subestima el total-real porque hoy no conocemos todos los muertos registrados ayer, a causa de los retrasos. Es decir: ayer hubo "0 muertos notificados", pero no "0 muertos". O si los hubo, aún no podemos saberlo. Habrá que esperar a la serie semanal para conocer el número exacto. En este hilo, Kiko Llaneras trata de estimar cuántos muertos diarios ha tenido España durante la última semana.

En torno a los seis (unos 40 semanales).

5/ Vuelvo al inicio: ¿Es posible al menos tener una idea aproximada de cuántas muertes hay cada día? Lo he intentado con estos cálculos. Dadle un ojo y ahora cuento. pic.twitter.com/SST7dgYx9E — Kiko Llaneras (@kikollan) May 30, 2020

Un caos. La gestión de datos por parte del Sanidad ha sido motivo de crítica desde el inicio de la epidemia por parte de casi todos los periodistas especializados. Sus informes están llenos de cambios metodológicos, correcciones y asteriscos. El caos en la comunicación de las cifras ha motivado que en muchas ocasiones desaparezcan muertos, se dejen de contabilizar positivos (porque se excluyen los tests de anticuerpos), o se actualicen los números totales de forma errática entre comunidades.

General. El ejemplo más paradigmático: el portal público mediante el que Sanidad actualiza sus cifras para toda la población... No se ha actualizado desde el 21 de mayo. En este sentido, la gestión de España contrasta con la de otros países, más transparentes (PDF) y más claros a la hora de comunicar sus datos.

Problemas que se suman a otros generalizados en todo el mundo, muy en especial a la hora de registrar a todos los muertos causados por la enfermedad. En España, por ejemplo, sabemos que el registro civil contabilizó unos 41.000 muertos por encima de la media histórica del país (14.000 más que los registrados por coronavirus). Sólo en Europa ese exceso podría ser de 117.000 sobre los ya notificados.

