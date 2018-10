España es el país europeo que menos superior se cree a los demás

Pese al insoslayable rol del nacionalismo en la construcción de los estados modernos, las percepciones que cada país tiene de sí mismo varían a lo largo de Europa. La última encuesta de Pew sobre chovinismo patrio, grado de aceptación de otras etnias y sentimientos religiosos muestran una brecha gigantesca entre Europa Occidental y Oriental. Y entre la marabunta de datos ofrecidos por el estudio, uno es muy singular: el del sentimiento de superioridad cultural.

De forma sorprendente, es en España donde cotiza más a la baja.

¿Qué? Sólo un 20% de los españoles encuestados cree que, pese a los defectos de sus compatriotas, su "cultura" es superior a las demás. La cifra contrasta no sólo con las surrealistas percepciones propias de los georgianos, los griegos o los búlgaros, sino también con la de sus vecinos: el 47% de los portugueses e italianos creen que su cultura es más valiosa o mejor que el resto. España se equipara a Suecia (26%) o Bélgica (23%).

¿Qué significa? Pew asocia estos datos a las visiones nacionalistas y al "chovinismo cultural". No se trata tanto de que los armenios o los serbios sientan un profundo respeto por sus literatos y pintores, o de que los españoles apenas se enorgullezcan de Cervantes o Picasso. Más bien, apunta al carácter moral de la identidad patria, a una visión nacionalista que jerarquiza a los países (y a las culturas) en torno a "superiores" e "inferiores".

Según la encuesta, España o Suecia no sienten que el peso de su historia, lengua o costumbres les haga mejores que el resto del mundo, por así decirlo. Georgia o Grecia sí.

Central and Eastern Europeans are more inclined than Western Europeans to say their culture is superior https://t.co/m1i1RipjMu pic.twitter.com/zA9kElLKWa