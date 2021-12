España, el único país desarrollado donde la mayoría cree que hay que rehacer el sistema al completo

Las elecciones generales de 2015 supusieron un punto de no retorno para el sistema político español. Dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, obtuvieron una sustancial representación parlamentaria tras tres décadas de bipartidismo. El equilibrio institucional de España había saltado por los aires. La palabra "reforma", tan manida desde la Transición, se colocó en la primera línea de la agenda mediática. Cuatro años después del 15M, sonaban vientos de cambio. Fue un espejismo.

La opinión. PSOE y PP pudieron mantener sus posiciones. La crisis del sistema de partidos se cerró en favor de las dos formaciones históricas, al menos por el momento. En este repliegue, a mitad de camino entre el bipartidismo tradicional y la fragmentación parlamentaria, hay algo que no cambia: una mayoría de españoles, el 54%, sigue pensando que el sistema político debe ser "completamente reformado". Lo ilustra una encuesta global de Pew sobre el futuro político de los países desarrollados.

